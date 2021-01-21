البث الحي
سياسة|ليبيا

عملية بركان الغضب: طائرات شحن روسية تنقل مرتزقة الجنجويد إلى قاعدة الجفرة وسط ليبيا

إحدى الطائرات الروسية التي حلقت في منطقة الجفرة (وسط ليبيا) خلال نقل مرتزقة الجنجويد (مواقع التواصل الاجتماعي)
إحدى الطائرات الروسية التي حلقت في منطقة الجفرة (وسط ليبيا) خلال نقل مرتزقة الجنجويد (مواقع التواصل الاجتماعي)
21/1/2021

نشرت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني صورا تُظهر تحليقا مكثفا لمقاتلات روسية من نوع "ميغ-29" (Mig-29) في سماء الجفرة (وسط ليبيا).

وقالت على صفحتها بالفيسبوك أمس، الأربعاء، إن هذه المقاتلات كانت تتولى مهمة حماية طائرات شحن جوية روسية، تنقل مرتزقة من الجنجويد السودانيين بين مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) وبين الجفرة (جنوب سرت)، التي تضم قاعدة جوية كبيرة.

وأضافت أن طائرات الشحن الروسية الثلاث هبطت في قاعدة الجفرة، التي تؤكد تقارير متواترة أنها تضم أعدادا من مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية المساندين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأكدت أن هذا يتعارض مع اتفاق اللجنة العسكرية الليبية (5+5) لوقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.

وأشارت عملية بركان الغضب إلى أن هذا التطور يشير لاستمرار نقل الأسلحة والعتاد والذخائر للمرتزقة الداعمين لحفتر.

تنفيذ الاتفاق 
وفي وقت سابق، نقلت عملية بركان الغضب عبر حسابها في فيسبوك وتويتر عن آمر عمليات تحرير سرت والجفرة، العميد إبراهيم بيت المال، قوله إن التحركات العسكرية المستمرة في منطقة الجفرة تشير إلى عدم وجود نية واضحة لدى قوات حفتر لتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية.

وأكد بيت المال استعداد قوات الوفاق للالتزام التام بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في حال وجود حسن نية من الطرف الآخر، كما أكد استعدادها لفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة كخطوة لدعم وتنفيذ الاتفاق.

في الشأن الليبي أيضا، قال مصدر من اللجنة العسكرية المشتركة للجزيرة إن مندوبَيْ بريطانيا وفرنسا في دول مؤتمر برلين، تعهدا بالسعي لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي؛ لإجبار كل الدول على تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية الخاصة بإخراج المرتزقة الأجانب، وإخلاء مدينة سرت ومنطقة الجفرة (وسط ليبيا) من القوات العسكرية، إضافة إلى إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية، وفتح جميع الطرق.

وأضاف المصدر أن ذلك جاء خلال اجتماع أعضاء اللجنة مع دول لجنة المتابعة المنبثقة من أطراف مؤتمر برلين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر تقنية الفيديو.

وخلال الشهر الماضي، طالب مجلس الأمن الدولي بانسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا، والذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 20 ألفا.

وبين هؤلاء آلاف من الروس والسودانيين والتشاديين يقاتلون مع قوات حفتر، التي تسيطر على سرت ومنطقة الجفرة، بالإضافة إلى الشرق كله وأجزاء من الجنوب.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

في بيان صدر بالإجماع.. مجلس الأمن يطالب بانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

دعا مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء كلّ المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، بينما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الخميس سيكون موعد الاجتماع التالي لملتقى الحوار السياسي.

المزيد من سياسة

إدانات محلية ودولية لتفجير بغداد الدامي.. تعزيزات بمحيط المنطقة الخضراء والكاظمي يأمر بتغييرات في المفاصل الأمنية

جنازة في مدينة النجف لأحد الضحايا الذين سقطوا في تفجير بغداد المزدوج (رويترز)

الخارجية السودانية تستبعد وقوع أي حرب مع إثيوبيا

قمر الدين (يمين): السودان لا يرى وجود مشكلة على الحدود مع إثيوبيا (الأناضول)

تدريبات سعودية أميركية في الخليج والرياض تقول إن دعوة إيران للحوار غير مجدية

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال إن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها (الأناضول)

البحرين طلبت إرسال وفد قطري إليها.. الزياني: الدوحة لم تبدِ أي مبادرة للتفاوض المباشر

قمة العلا أكدت انتهاء الخلاف مع قطر وعودة العلاقات الدبلوماسية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

هذا النوع من الصوم يجعلك تفقد رطلا أسبوعيا

بأي ذنب قُتل؟.. عراقيون يبكون بائع الشاي ضحية الهجوم الدموي ببغداد

بائع الشاي ملقى على الأرض بعد مقتله وإلى جانبه إبريق الشاي (مواقع التواصل)

للتخلص من تركة ترامب.. بايدن يواصل توقيع المراسيم والديمقراطيون جاهزون لمواصلة إجراءات العزل

بايدن (يمين) سيترك مهمة تحديد تفاصيل محاكمة ترامب لأعضاء الكونغرس (وكالات)

شاهد: من ركلة مرمى.. حارس إنجليزي يسجل رقما قياسيا عالميا بهدف من 96 مترا

تصويبة كينغ تسكن المرمى وسط ذهول اللاعبين (غيتي)