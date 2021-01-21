البث الحي
سياسة|تركيا

حققت نموا رغم توقعات الانكماش.. أردوغان: لن نتوقف حتى تكون تركيا قوية وعظمى

أردوغان يخاطب رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم عبر الفيديو (الأناضول)
أردوغان يخاطب رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم عبر الفيديو (الأناضول)
21/1/2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده حققت نموا إيجابيا رغم توقعات الانكماش في معظم دول العالم، وإنهم لن يتوقفوا حتى تحقيق هدفهم في بناء تركيا عظمى وقوية.

وأضاف أردوغان، في كلمة ألقاها بالفيديو في الاجتماع الموسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالولايات التركية، أن استثمارات تركيا أثناء 2020 حققت نتائج جيدة رغم وباء كورونا، وأنهم يهدفون إلى تحقيق طفرة اقتصادية في عام 2021.

وأوضح أنهم اختتموا عام 2020 بنمو إيجابي، في الوقت الذي كانت التوقعات تفيد بانكماش اقتصادات معظم الدول المتقدمة والنامية.

وأكد أن تركيا ستحقق أهدافها في المجالات كافة من البنية التحتية والخدمات الأساسية وصولا إلى الصناعات الدفاعية.

وذكر أردوغان أن السياسة والاقتصاد العالميين يتجهان نحو إعادة هيكلة جديدة، وأن الحوادث الصغيرة والكبيرة جعلت تركيا مقاومة لجميع أشكال الأزمات.

وأشار إلى عزم الحكومة نقل البلاد إلى مكانة تستحقها في النظام العالمي الجديد، حسب تعبيره، بفضل الهيكلية السياسية والبنية التحتية القوية التي أُسست في السنوات الـ18 الأخيرة.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

إدانات محلية ودولية لتفجير بغداد الدامي.. تعزيزات بمحيط المنطقة الخضراء والكاظمي يأمر بتغييرات في المفاصل الأمنية

جنازة في مدينة النجف لأحد الضحايا الذين سقطوا في تفجير بغداد المزدوج (رويترز)

الخارجية السودانية تستبعد وقوع أي حرب مع إثيوبيا

قمر الدين (يمين): السودان لا يرى وجود مشكلة على الحدود مع إثيوبيا (الأناضول)

تدريبات سعودية أميركية في الخليج والرياض تقول إن دعوة إيران للحوار غير مجدية

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال إن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها (الأناضول)

البحرين طلبت إرسال وفد قطري إليها.. الزياني: الدوحة لم تبدِ أي مبادرة للتفاوض المباشر

قمة العلا أكدت انتهاء الخلاف مع قطر وعودة العلاقات الدبلوماسية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

هذا النوع من الصوم يجعلك تفقد رطلا أسبوعيا

بأي ذنب قُتل؟.. عراقيون يبكون بائع الشاي ضحية الهجوم الدموي ببغداد

بائع الشاي ملقى على الأرض بعد مقتله وإلى جانبه إبريق الشاي (مواقع التواصل)

للتخلص من تركة ترامب.. بايدن يواصل توقيع المراسيم والديمقراطيون جاهزون لمواصلة إجراءات العزل

بايدن (يمين) سيترك مهمة تحديد تفاصيل محاكمة ترامب لأعضاء الكونغرس (وكالات)

لأول مرة.. العلماء يتمكنون من تصوير فيديو مذهل لآلية طي الحمي النووي الريبي

يوجد الحمض النووي الريبوزي "آر إن إيه" تقريبا لدى ‏كل الكائنات الحية‎ ‎والفيروسات (نيكول راجر - ويكيميديا)