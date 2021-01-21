حققت نموا رغم توقعات الانكماش.. أردوغان: لن نتوقف حتى تكون تركيا قوية وعظمى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده حققت نموا إيجابيا رغم توقعات الانكماش في معظم دول العالم، وإنهم لن يتوقفوا حتى تحقيق هدفهم في بناء تركيا عظمى وقوية.

وأضاف أردوغان، في كلمة ألقاها بالفيديو في الاجتماع الموسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالولايات التركية، أن استثمارات تركيا أثناء 2020 حققت نتائج جيدة رغم وباء كورونا، وأنهم يهدفون إلى تحقيق طفرة اقتصادية في عام 2021.

وأوضح أنهم اختتموا عام 2020 بنمو إيجابي، في الوقت الذي كانت التوقعات تفيد بانكماش اقتصادات معظم الدول المتقدمة والنامية.

وأكد أن تركيا ستحقق أهدافها في المجالات كافة من البنية التحتية والخدمات الأساسية وصولا إلى الصناعات الدفاعية.

وذكر أردوغان أن السياسة والاقتصاد العالميين يتجهان نحو إعادة هيكلة جديدة، وأن الحوادث الصغيرة والكبيرة جعلت تركيا مقاومة لجميع أشكال الأزمات.

وأشار إلى عزم الحكومة نقل البلاد إلى مكانة تستحقها في النظام العالمي الجديد، حسب تعبيره، بفضل الهيكلية السياسية والبنية التحتية القوية التي أُسست في السنوات الـ18 الأخيرة.