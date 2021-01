تفاؤل أوروبي حذر.. وزير خارجية تركيا في بروكسل لتحسين العلاقات

وصل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى بروكسل أمس الأربعاء في مستهل زيارة تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ضمن المساعي الدبلوماسية لتحسين العلاقات الأوروبية التركية، بينما قال مسؤولون أوروبيون إنهم يريدون "أفعالا ملموسة".

ويلتقي جاويش أوغلو، اليوم، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ثم سيستقبله غدا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وقال بيتر ستانو، الناطق باسم بوريل، الاثنين، إن الأوروبيين حذرون من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نوايا إصلاح العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وإنهم يريدون "أفعالا ملموسة".

Avrupa Birliği, NATO ve Belçika’dan muhataplarımızla görüşmeler yapmak üzere #Brüksel’deyiz.

In #Brussels to have meetings with counterparts from European Union, NATO and Belgium. pic.twitter.com/z2bdqeFWZU

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 20, 2021