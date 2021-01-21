إجراءات استثنائية لتسليم الحقيبة النووية إلى بايدن.. كيف تم ذلك؟

سلمت الحقيبة النووية أمس الأربعاء بإجراءات استثنائية إلى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، وذلك نظرا لرفض سلفه دونالد ترامب المشاركة في مراسم أداء القسم، إذ جرت العادة على تسليم الحقيبة في الحفل نفسه.

وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، تطلب نقل الحقيبة إجراءات غير معتادة، إلا أنها تمت بنجاح ودون أي مشاكل لوجستية.

وتملك السلطة التنفيذية على الدوام 3 حقائب نووية، واحدة تتبع الرئيس في كل تنقلاته، وثانية موضوعة في مكتب نائب الرئيس في حال حدوث مكروه للرئيس، والثالثة في الاحتياط.

ولا يوجد بداخل الحقيبة أي زر ليضغط عليه الرئيس، لكنها تمكنه من التفاعل مع القاعدة العسكرية التي تتحكم فعليا بالسلاح النووي.

وجرت العادة أن يحضر الرئيس المنصرف حفل تنصيب الرئيس الجديد على منصة الكونغرس، ويتم خلال الحفل نقل الحقيبة مع شيفرات تشغيلها بطريقة متكتمة.

يقول أستاذ التاريخ الأميركي جادج غلوك للجزيرة إن الأجهزة الأمنية عملت على ضمان انتقال الحقيبة النووية ووصولها إلى الرئيس المنتخب، رغم عدم حضور ترامب مراسم التنصيب الرئاسية.

وعندما رفض ترامب حضور الحفل استقل طائرة صباح الأربعاء من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن متوجها إلى مقر إقامته في فلوريدا، وكان يرافقه المعاون العسكري الذي يرافقه دائما لحمل الحقيبة، وكان ترامب يحمل كذلك بطاقة بلاستيكية صغيرة تحوي الشيفرات النووية.

وفي الوقت ذاته كان معاون عسكري آخر يحمل حقيبة أخرى وبطاقة أخرى على منصة تنصيب بايدن، وعند الظهر بالتمام استُبدلت مراسم تسليم الحقيبة بإبطال صلاحية بطاقة ترامب وتفعيل بطاقة بايدن.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد أعربت عن قلقها من استخدام رئيس "غير متزن" لحق توجيه ضربة نووية بعد يوم من اقتحام الكونغرس من قبل "الترامبيين" لكن مراقبين استبعدوا أن يوجه ترامب ضربة نووية نهاية حكمه.