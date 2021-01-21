بايدن تجاهل ترامب في خطاب التنصيب لكنه مد يده لأنصاره

"هذا هو يوم أميركا.. هذا هو يوم الديمقراطية، لقد تم اختبار أميركا من جديد وارتفعت إلى مستوى التحدي"… "بالوحدة يمكننا أن نفعل أشياء عظيمة، أشياء مهمة، ويمكننا تصحيح الأخطاء"… "سنجعل من أميركا، مرة أخرى، القوة الرائدة للخير في العالم".

بهذه العبارات وأخرى مثلها حاول الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن في خطابه الأول عقب مراسم تنصيبه أن يمد يديه لأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، في وقت تعاني فيه البلاد انقسامات سياسية عميقة وانتشارا واسعا لوباء كورونا، الذي شل البلاد.

وأدى بايدن اليمين الدستورية ويده على الكتاب المقدس لعائلته -وهو الكتاب المقدس نفسه، الذي استخدمه في حلف اليمين خلال نصف القرن الأخير- وتحتفظ عائلته بهذا الإنجيل منذ أكثر من 150 عاما.

وفي خطابه الذي استغرق 23 دقيقة، قال بايدن إن تنصيبه هو يوم "للاحتفال بالانتصار، ليس لمرشح؛ بل للديمقراطية".

توقيت تاريخي لتنصيب بايدن

وجاء خطاب بايدن بعد أسبوعين فقط من أعمال الشغب، التي وقعت في 6 يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول، حيث اقتحم أنصار ترامب جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ محاولين عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفاز فيها بايدن. وخلف هذا الاقتحام 5 قتلى، بمن فيهم ضابط في شرطة حماية الكونغرس.

وجاء الخطاب كذلك بعد أسبوع واحد من إدانة مجلس النواب الرئيس السابق ترامب لتحريضه على اقتحام الكونغرس، وتم تمرير قرار الإدانة، وينتظر ترامب محاكمة أمام مجلس الشيوخ.

وقد نتج عن هذه الانتخابات الرئاسية انقسام واستقطاب كبير عقب فوز بايدن بأصوات 81.4 مليون ناخب (51.4%) مقابل 74.2 مليونا لصالح ترامب (47%).

ورفض ترامب الاعتراف بالهزيمة متهما الديمقراطيين بتزوير وسرقة الانتخابات، وتشير استطلاعات الرأي المتعاقبة إلى أن أقل من 30% فقط من الجمهوريين يرون بايدن رئيسا شرعيا فاز بانتخابات نزيهة.

وعلى النقيض من الخطاب الذي ألقاه ترامب قبل 4 سنوات حول الانهيار الأميركي وضرورة إنقاذ أميركا وإعادتها للصدارة، قدم بايدن رؤية متفائلة للبلاد.

وقال بايدن "من الآن، وعلى هذه الأرض المقدسة، حيث سعت أعمال العنف قبل بضعة أيام فقط إلى زعزعة أساس مبنى الكابيتول، نجتمع كأمة واحدة تحت الله، غير قابلة للتجزئة، لتنفيذ الانتقال السلمي للسلطة كما فعلنا لأكثر من قرنين من الزمان، ونحن نتطلع إلى المستقبل بطريقتنا الأميركية الفريدة".

دعوة للتصالح وتحذير من المخاوف

تطرق بايدن في خطابة الأول إلى "تصاعد التطرف السياسي، وانتشار أفكار جماعات عنصرية تؤمن بتفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي"، وقال بايدن "يجب أن نواجهه وسنهزمه"، وهو ما فهمه المعلقون بتحدي انتشار "جماعات إرهابية" مؤمنة بسمو العرق الأبيض، التي قادت عملية اقتحام الكونغرس.

وخلال الخطاب عاد بايدن عدة مرات إلى قضية الوحدة بين الأميركيين، وقال إن "استعادة روح ومستقبل أميركا يتطلب أكثر من مجرد كلمات"، وأضاف "إن هذا يتطلب أكثر الأمور صعوبة في الديمقراطية، ألا وهي الوحدة".

وتابع قائلا "على الجميع العمل على توحيد شعبنا وتوحيد أمتنا. أطلب من كل أميركي أن ينضم إلي في هذه القضية، ومحاربة الأعداء الذين نواجههم"، والذين قال إنهم يشملون "الغضب والاستياء والكراهية والتطرف والخروج على القانون والعنف والمرض واليأس".

وأشار استطلاع أجرته شبكة "بي بي إس" (BBS) على 800 ناخب جمهوري إلى دعم 18% من الجمهوريين لخطوة اقتحام مبنى الكابيتول، في حين اعتبر أكثر من 80% من الجمهوريين أن ترامب غير مسؤول عن حادثة الاقتحام.

وتوجه بايدن بالحديث مباشرة إلى مؤيدي ترامب، وقال "اسمعوني ونحن نمضي قدما، هذه هي الديمقراطية، هذه هي أميركا، لك الحق في المعارضة سلميا. ولا يجب أن يؤدي الخلاف إلى القطيعة".

ودعا بايدن إلى "الكرامة والاحترام"، وحث الأميركيين على "وقف الصراخ وخفض درجة الخلاف؛ لأنه بدون الوحدة لا يوجد سلام، وسيوجد فقط المرارة والغضب". كما حث الأميركيين على "البدء من جديد"، و"البدء بالاستماع إلى بعضهم البعض مرة أخرى".

حضور الأسلاف باستثناء ترامب

شكر بايدن أسلافه، الرؤساء السابقين الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطي بيل كلينتون، لحضورهم حفل تنصيبه. ولم يحضر الرئيس ترامب حفل تنصيب بايدن، وهي خطوة غير عادية تجعله أول من تجاهل مراسم تنصيب خلفه منذ عام 1869.

ويعد ترامب رابع رئيس في التاريخ لا يحضر يوم تنصيب خلفه. ولم يحضر الرؤساء السابقون جون آدامز وجون كوينسي آدامز وأندرو جونسون الاحتفالات الافتتاحية لخلفائهم. ومع ذلك، حضر حفل التنصيب نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس وزوجته كارين بنس.

وختم بايدن كلمته بدفعة أمل جاء فيها "معا، سنكتب قصة أميركية، وستكون قصة نور لا ظلام".