باكستان تجرب بنجاح صاروخا باليستيا متوسط المدى

أعلنت باكستان نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي أرض أرض من طراز "شاهين-3" (Shaheen-III) محلي الصنع، وقال مسؤولون إنه قادر على حمل رؤوس نووية إلى مدى يبلغ 2750 كيلومترا.

وجاء في بيان عسكري للجيش أن التجربة استهدفت التحقق من دقة التصميم والمعايير التقنية لنظام تسليح الصاروخ.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مسؤولين أكدوا، الأربعاء، أن الصاروخ قادر على إيصال رأس حربية نووية إلى هدف على بعد يصل إلى 2750 كيلومترا، كما سبق أن أكدت مصادر رسمية أن "شاهين-3" لديه هذه القدرة.

وهنأ الرئيس أشرف علوي ورئيس الوزراء عمران خان العلماء والجيش على نجاح تجربة الصاروخ.

ولم يذكر الجيش مكان إطلاق الصاروخ؛ لكن مثل هذه التجارب غالبا ما تجريها باكستان في بحر العرب.

وأجرت باكستان والهند تجارب نووية بفاصل أيام فقط عن بعضهما في مايو/أيار 1998، ومنذ ذلك الحين تتنافس الجارتان على تطوير مخزونهما من الرؤوس النووية ونظام إطلاق الصواريخ.