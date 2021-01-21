البث الحي
سياسة|باكستان

باكستان تجرب بنجاح صاروخا باليستيا متوسط المدى

صاروخ باليستي من طراز "شاهين-3" خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيف)
صاروخ باليستي من طراز "شاهين-3" خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيف)
21/1/2021

أعلنت باكستان نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي أرض أرض من طراز "شاهين-3" (Shaheen-III) محلي الصنع، وقال مسؤولون إنه قادر على حمل رؤوس نووية إلى مدى يبلغ 2750 كيلومترا.

وجاء في بيان عسكري للجيش أن التجربة استهدفت التحقق من دقة التصميم والمعايير التقنية لنظام تسليح الصاروخ.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مسؤولين أكدوا، الأربعاء، أن الصاروخ قادر على إيصال رأس حربية نووية إلى هدف على بعد يصل إلى 2750 كيلومترا، كما سبق أن أكدت مصادر رسمية أن "شاهين-3" لديه هذه القدرة.

وهنأ الرئيس أشرف علوي ورئيس الوزراء عمران خان العلماء والجيش على نجاح تجربة الصاروخ.

ولم يذكر الجيش مكان إطلاق الصاروخ؛ لكن مثل هذه التجارب غالبا ما تجريها باكستان في بحر العرب.

وأجرت باكستان والهند تجارب نووية بفاصل أيام فقط عن بعضهما في مايو/أيار 1998، ومنذ ذلك الحين تتنافس الجارتان على تطوير مخزونهما من الرؤوس النووية ونظام إطلاق الصواريخ.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قدمت 300 مليون دولار.. باكستان تتهم الهند بتمويل منظمات إرهابية لزعزعة استقرارها

قدّمت وزارة الخارجية الباكستانية -الثلاثاء- للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ملفا اتهمت فيه الهند بتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن الملف سيتم تقديمه إلى منظمة التعاون الإسلامي ومنظمات دولية مختلفة.

التعاون العسكري والتبادل التجاري والتنسيق السياسي.. محاور لقاء وزاري بين تركيا وباكستان وأذربيجان

بحث وزراء خارجية باكستان وتركيا وأذربيجان، اليوم الأربعاء، في إسلام آباد عددا من الملفات، وأكدوا حرص الدول الثلاث على تنمية التعاون العسكري والتبادل التجاري وتنسيق المواقف السياسية.

المزيد من سياسة

إدانات محلية ودولية لتفجير بغداد الدامي.. تعزيزات بمحيط المنطقة الخضراء والكاظمي يأمر بتغييرات في المفاصل الأمنية

جنازة في مدينة النجف لأحد الضحايا الذين سقطوا في تفجير بغداد المزدوج (رويترز)

الخارجية السودانية تستبعد وقوع أي حرب مع إثيوبيا

قمر الدين (يمين): السودان لا يرى وجود مشكلة على الحدود مع إثيوبيا (الأناضول)

تدريبات سعودية أميركية في الخليج والرياض تقول إن دعوة إيران للحوار غير مجدية

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال إن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها (الأناضول)

البحرين طلبت إرسال وفد قطري إليها.. الزياني: الدوحة لم تبدِ أي مبادرة للتفاوض المباشر

قمة العلا أكدت انتهاء الخلاف مع قطر وعودة العلاقات الدبلوماسية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

هذا النوع من الصوم يجعلك تفقد رطلا أسبوعيا

بأي ذنب قُتل؟.. عراقيون يبكون بائع الشاي ضحية الهجوم الدموي ببغداد

بائع الشاي ملقى على الأرض بعد مقتله وإلى جانبه إبريق الشاي (مواقع التواصل)

للتخلص من تركة ترامب.. بايدن يواصل توقيع المراسيم والديمقراطيون جاهزون لمواصلة إجراءات العزل

بايدن (يمين) سيترك مهمة تحديد تفاصيل محاكمة ترامب لأعضاء الكونغرس (وكالات)

شاهد: من ركلة مرمى.. حارس إنجليزي يسجل رقما قياسيا عالميا بهدف من 96 مترا

تصويبة كينغ تسكن المرمى وسط ذهول اللاعبين (غيتي)