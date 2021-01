الخارجية الأميركية تعتبره خللا فنيا.. تراجع عن تعديل تعريف السفير لدى إسرائيل

أزالت السفارة الأميركية في القدس تعديلات كانت قد أدخلتها على تعريف حساب السفير الأميركي لدى إسرائيل، مساء الأربعاء، بموقع تويتر بعد وقت قصير من تغييره ليشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبعد نحو ساعتين من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، شهد حساب السفير تغييرا مفاجئا، ليصبح سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

لكن بعد دقائق معدودة أعيد اسم الحساب إلى ما كان عليه قبل التغيير "سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل".

Biden Admin adds to US Ambassador to Israel the title US Ambassador to Israel, the West Bank, and Gaza https://t.co/lCyYjWgCfa pic.twitter.com/8y10NfWE6l

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 20, 2021