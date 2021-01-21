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سياسة|قطر

استئناف العلاقات الدبلوماسية عبر المراسلات.. مسؤول قطري ينفي لرويترز عقد اجتماع مع مسؤولين مصريين

21/1/2021

نفى مسؤول قطري لوكالة رويترز عقد اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات، وذلك ردا على ما نقلته الوكالة عن مصدرين من المخابرات المصرية.

وأكد المسؤول القطري -الذي لم يرد اسمه في تقرير الوكالة اليوم الخميس- أنه لم ينعقد اجتماع من هذا القبيل، وأن العلاقات الدبلوماسية بين قطر ومصر استؤنفت "عبر المراسلات المكتوبة وفقا لاتفاق العُلا"، في إشارة إلى اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القمة الخليجية الأخيرة.

وقد أعلنت مصر أمس الأربعاء استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفقا لبيان من خارجيتها جاء فيه "تبادلت جمهورية مصر العربية يوم 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

ونقلت رويترز عن مصدرين من المخابرات المصرية أمس أن مسؤولا من الخارجية القطرية تعهد خلال اجتماع مع مسؤولين مصريين وإماراتيين يوم السبت الماضي بأن لا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية، وبأن يحدث تغير في توجه قناة الجزيرة تجاه القاهرة، غير أن المسؤول القطري نفى اليوم عقد اجتماع من هذا القبيل.

وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وقطر تنفيذا لاتفاقية المصالحة التي أبرمت في العُلا بالسعودية، كما أعادت مصر فتح مجالها الجوي أمام قطر يوم 12 من الشهر الجاري.

وتمخضت قمة العلا التي انعقدت في الخامس من الشهر الجاري عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ يونيو/حزيران 2017.

المصدر : رويترز

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