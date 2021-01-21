البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بعد حصدهم للأغلبية بمجلس الشيوخ.. الديمقراطيون يحكمون سيطرتهم على مقاليد السلطة في واشنطن

أعضاء مجلس الشيوخ الجدد يؤدون القسم أمام كامالا هاريس نائبة الرئيس (رويترز)
أعضاء مجلس الشيوخ الجدد يؤدون القسم أمام كامالا هاريس نائبة الرئيس (رويترز)
21/1/2021-|آخر تحديث: 21/1/202112:45 PM (مكة المكرمة)

سيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء، عندما أدى 3 أعضاء جدد من الديمقراطيين اليمين، مما منح الحزب السيطرة على الكونغرس بمجلسيه والبيت الأبيض لأول مرة منذ 10 سنوات.

وترأست كامالا هاريس نائبة الرئيس جلسة مجلس الشيوخ التي أدى خلالها 3 مشرعين ديمقراطيين اليمين الدستورية وهم رافاييل وارنوك وجون أوسوف من جورجيا وأليكس باديلا من كاليفورنيا اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعد ساعات من أداء الرئيس جو بايدن اليمين الدستورية.

وحقق وارنوك وأوسوف انتصارين مفاجئين في جولة إعادة الانتخابات في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، لينقسم مجلس الشيوخ إلى 50 مقعدا للجمهوريين و50 مقعدا للديمقراطيين، لكن نائبة الرئيس كاملا هاريس -وهي ديمقراطية- باتت صاحبة الصوت الحاسم في أي تعادل بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وجرى اختيار باديلا، وهو أول سيناتور من أصل لاتيني عن ولاية كاليفورنيا، ليشغل مقعد هاريس في مجلس الشيوخ بعد استقالتها الاثنين لتؤدي اليمين نائبة للرئيس أمس الأربعاء.

ويمنح سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، الرئيس بايدن فرصة عملية لتنفيذ جدول أعمال حافل بالمشاريع، خصوصاً حزمة إنقاذ بقيمة 1,9 تريليون دولار لمساعدة العائلات والشركات الأميركية المتضررة من جائحة كورونا.

ومن شأن هذا التحول أن يجعل السيناتور الديمقراطي تشاك شومر زعيماً للأغلبية، مع تراجع الجمهوري ميتش ماكونيل إلى زعيم الأقلية.

وتعهد شومر بأن تتصدّى الأغلبية الديمقراطية بأسلوب مختلف للتحديات التي تواجهها بلاده، مشيرا إلى سعيه الحثيث للتعامل مع فيروس كورونا وإحراز تقدم في سبيل العدالة العرقية والتغير المناخي.

في المقابل، قال زعيم الأقلية الجمهورية ماكونيل إنه "يتطلع للعمل مع الرئيس ونائبته بطريقة نختلف فيها باحترام".

ويجري شومر وماكونيل محادثات حول اتفاق محتمل لتقاسم سلطة تسيير الإجراءات اليومية لمجلس الشيوخ على غرار ما تم التوصل إليه قبل 20 عاما.

ويفضل الرجلان إبرام مثل هذا الاتفاق، لكن ماكونيل طلب الحفاظ على القواعد التي تتطلب أغلبية ساحقة من 60 صوتا لإقرار معظم التشريعات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تبطل قرارات ترامب.. بايدن يوقع 15 أمرا تنفيذيا ويتحدث عن رسالة "ودية" من سلفه

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية التي من شأنها أن تبطل قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب، من بينها العودة إلى اتفاقية باريس المناخية، وتحدث عن رسالة “ودية للغاية” تركها له ترامب.

المزيد من سياسة

إدانات محلية ودولية لتفجير بغداد الدامي.. تعزيزات بمحيط المنطقة الخضراء والكاظمي يأمر بتغييرات في المفاصل الأمنية

جنازة في مدينة النجف لأحد الضحايا الذين سقطوا في تفجير بغداد المزدوج (رويترز)

الخارجية السودانية تستبعد وقوع أي حرب مع إثيوبيا

قمر الدين (يمين): السودان لا يرى وجود مشكلة على الحدود مع إثيوبيا (الأناضول)

تدريبات سعودية أميركية في الخليج والرياض تقول إن دعوة إيران للحوار غير مجدية

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال إن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها (الأناضول)

البحرين طلبت إرسال وفد قطري إليها.. الزياني: الدوحة لم تبدِ أي مبادرة للتفاوض المباشر

قمة العلا أكدت انتهاء الخلاف مع قطر وعودة العلاقات الدبلوماسية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

هذا النوع من الصوم يجعلك تفقد رطلا أسبوعيا

بأي ذنب قُتل؟.. عراقيون يبكون بائع الشاي ضحية الهجوم الدموي ببغداد

بائع الشاي ملقى على الأرض بعد مقتله وإلى جانبه إبريق الشاي (مواقع التواصل)

للتخلص من تركة ترامب.. بايدن يواصل توقيع المراسيم والديمقراطيون جاهزون لمواصلة إجراءات العزل

بايدن (يمين) سيترك مهمة تحديد تفاصيل محاكمة ترامب لأعضاء الكونغرس (وكالات)

شاهد: من ركلة مرمى.. حارس إنجليزي يسجل رقما قياسيا عالميا بهدف من 96 مترا

تصويبة كينغ تسكن المرمى وسط ذهول اللاعبين (غيتي)