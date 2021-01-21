في ساعاته الأخيرة.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف-35 للإمارات

قالت وكالة رويترز إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وقع في آخر أيام عمله بالبيت الأبيض، اتفاقية تصادق على بيع مقاتلات من طراز "إف-35" (F-35) إلى الإمارات.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الاتفاقية، أمس الأربعاء، أن ترامب وافق على بيع 50 مقاتلة من طراز "إف-35" و18 طائرة مسيرة إلى حكومة أبوظبي.

بدوره، قال الرئيس جو بايدن -الذي تسلم مهامه اليوم- إنه "يعتزم إعادة النظر في الاتفاقية".

وذكر أحد المصادر أن الاتفاق وقع قبل نحو ساعة من تنصيب بايدن. ومنح الاتفاق الإمارات فرصة لقبول الجدول الزمني لتسليم الطائرات المقاتلة الذي خضع للتفاوض بين الجانبين وكذلك أكسب طلب الشراء الصفة الرسمية.

وقالت المصادر إن الإمارات أعدت أوراق الاتفاق منذ أكثر من أسبوع. وأضافت أن الإمارات والولايات المتحدة كانتا تأملان يوما ما الانتهاء من الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول، لكن توقيت تسليم الطائرات وكلفتها والتكنولوجيا والتدريب وأمور أخرى مرتبطة بالصفقة أطال أمد المفاوضات.

وأضافت المصادر أن الموعد النهائي لتسليم الطائرات "إف-35" المقاتلة لم يتأكد بعد، لكن الاقتراح الأولي الذي أرسلته الولايات المتحدة للإمارات كان عام 2027.

وتسعى الإمارات -وهي حليف مهم لواشنطن بالشرق الأوسط- إلى شراء مقاتلات من طراز "إف-35" منذ وقت طويل.

ووفق مراقبين، فتحت اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، المجال أمام الإمارات للحصول على هذه المقالات.

وطائرات "إف-35" مكون كبير في صفقة حجمها 23 مليار دولار لبيع أسلحة عالية التقنية من إنتاج جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز كورب للإمارات، كان قد أُعلن عنها هذا الخريف.