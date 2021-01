فور تنصيبهما.. تويتر يحول ملكية الحسابات الرئاسية لبايدن وهاريس

فعل موقع تويتر الأربعاء الحسابات الرسمية للرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس وزوجيهما، بعد 4 سنوات طبعت فيها تغريدات الرئيس السابق دونالد ترامب يوميات الموقع، قبل حظره منه.

وأكدت ناطقة باسم الموقع أن حساب الرئيس المنتخب بايدن سابقاً أصبح الحساب الرئاسي ويحمل الأحرف الأولى من كلمات عبارة رئيس الولايات المتحدة بالإنجليزية أو "بوتس" (POTUS)، وحساب كامالا هاريس أصبح الحساب الرسمي لنائب الرئيس الأميركي ويحمل حرفي "في بي" (VP) وهما الحرفان الأولان لعبارة "نائب الرئيس" بالإنجليزية.

ونشرت النائبة الجديدة لرئيس الولايات المتحدة بعد دقائق من قسمها اليمين في واشنطن تغريدة قالت فيها "جاهزة لأخدم".

وأصبح حساب جيل بايدن الحساب الرسمي للسيدة الأميركية الأولى، في حين أنشئ حساب لدوغلاس إمهوف زوج كامالا هاريس، باسم "السيد الثاني".

وفي أول تغريدة رئاسية له، قال بايدن "لا يوجد وقت لنضيعه لمعالجة الأزمات التي تواجهنا".

The time to move forward is now. pic.twitter.com/IrUUu0bxGO

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021