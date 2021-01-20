5 أسئلة تشرح آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

تشهد الساحة الليبية تطورات سياسية متسارعة عقب إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا موافقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، بالتزامن مع اجتماع اللجنة الدستورية الليبية في مصر لاستكمال مشاورات المسار الدستوري.

وأجرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عملية تصويت استغرقت يوما واحدا من الاثنين وحتى صباح أمس الثلاثاء، حيث طُلب من أعضاء الحوار الإدلاء بأصواتهم لاختيار آلية التصويت على السلطة التنفيذية الجديدة.

وبعد مشاورات ماراثونية بين أعضاء الحوار السياسي الليبي تخطت 85 يوما؛ قدمت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي مقترحها بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

الجزيرة نت تعرض الجهود السياسية للتوافق على آليات اختيار السلطة التنفيذية بصيغة سؤال وجواب، في سياق البحث عن حل سلمي للأزمة الليبية.



ما الآلية التي اختارها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي؟

تنص الآلية المقترحة من قبل اللجنة الاستشارية المتفق عليها من ملتقى الحوار السياسي الليبي على أن كل مجمع انتخابي يسمي -على حدة- ممثله في المجلس الرئاسي الجديد، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار بنسبة 70% من المجمع الانتخابي في الإقليم.

وفي حالة عدم الوصول إلى النسبة المطلوبة المقدرة بـ70% ما الإجراء؟

إذا تعذر التوافق بنسبة 70% في اختيار الشخصيات من المجمع الانتخابي يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم، مكونة من 4 أشخاص، كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له في رئاسة المجلس الرئاسي ونواب الرئيس ورئاسة الحكومة.

ولكي تدخل القائمة للتصويت العام في القاعة يجب أن تحصل على 17 تزكية موزعة على الأقاليم الثلاثة، وهي 8 تزكيات لكل مترشح من الغرب، و6 تزكيات لكل مترشح من الشرق، و3 تزكيات لكل مترشح من الجنوب، مع بعض التغيير في بعض التفاصيل المتعلقة بفوز 3 أو واحد أو اثنين في المجمعات الانتخابية.

كيف يكون شكل القوائم المتفق عليها في آلية الاختيار؟

تتكون كل قائمة من 4 أشخاص من الذين يتم التوافق بينهم بمراعاة المعيار الجغرافي المحدد، على أن تحمل كل قائمة مترشحا واحدا لمنصب رئاسة الحكومة، و3 مترشحين من الأعضاء المختارين لعضوية المجلس الرئاسي من المجمعات الانتخابية (الإقليم).

ويشترط لمن يترشح لمنصب رئاسة الحكومة أن يحصل على عدد لا يقل عن 17 تزكية من أعضاء المجمع الانتخابي العام، على أن المترشح الحاصل على نسبة 70% في أي مجمع انتخابي هو العضو الممثل للإقليم في القوائم الأربع.

ما آلية فوز القوائم بالسلطة؟

تعرض جميع القوائم على أعضاء الحوار السياسي للاختيار، وتفوز القائمة التي تحصل على أصوات بنسبة 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإذا لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة المطلوبة تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان تحصلان على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بنسبة 50+1.

ويكون رئيس المجلس الرئاسي من الأعضاء المختارين لعضويته من المجمعات الانتخابية للأقاليم من القائمة الفائزة، ومن إقليم مختلف عن إقليم رئيس الحكومة.

كم نالت آلية اختيار السلطة الجديدة من الأصوات؟

نال اقتراح اللجنة الاستشارية بشأن آلية اختيار السلطة الجديدة 73% من الأصوات المشاركة، حيث اعتمد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي اشترطته اللجنة الاستشارية بنسبة 63% من أصوات المقترعين من أعضاء الحوار السياسي. وشارك 72 عضوا من ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، حيث صوت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وصوت 19 عضوا ضد الآلية المقترحة، في حين امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.

ماذا تفعل اللجنة الدستورية في مصر؟

وصل أعضاء اللجنة الدستورية الممثلون عن مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى مدينة الغردقة المصرية لبحث ترتيبات الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتبدأ الاجتماعات بين أعضاء مجلسي النواب والدولة (15+15) بهدف التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة المحددة، وتقييم المقترحات المقدمة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي.