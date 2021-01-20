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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

لاستمرار نفوذه.. وول ستريت جورنال: ترامب قد ينشئ حزبا ثالثا في أميركا

وول ستريت جورنال: ترامب يتمتع بشعبية كبيرة وسط الناخبين الجمهوريين (الجزيرة)
وول ستريت جورنال: ترامب يتمتع بشعبية كبيرة وسط الناخبين الجمهوريين (الجزيرة)
20/1/2021

قالت صحيفة وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ناقش خلال الأيام الأخيرة مع مساعديه إمكانية تشكيل حزب سياسي جديد؛ من أجل استمرار نفوذه بعد مغادرة البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة في خبر لها عن أشخاص مطلعين أن ترامب ناقش الأمر مع العديد من مساعديه وأشخاص آخرين مقربين منه الأسبوع الماضي، مضيفة أنه يريد تسمية الحزب الجديد "الحزب القومي"، مضيفة أن البيت الأبيض امتنع عن التعليق.

وكان ترامب دخل خلال الأيام الأخيرة في عداء مع العديد من قادة الحزب الجمهوري، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي قال أمس إن ترامب يستحق اللوم لإثارته أعمال الشغب القاتلة في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري في مبنى الكونغرس.

وعلقت الصحيفة بأنه ليس من الواضح مدى جدية ترامب في إنشاء حزب جديد، وهو أمر يتطلب استثمارا كبيرا في الوقت والموارد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ترامب يتمتع بشعبية كبيرة وسط ناخبي الحزب الجمهوري، وبعضهم لم يشارك بفعالية في نشاط جمهوري قبل حملة ترامب 2016.

ولفتت وول ستريت جورنال الأذهان إلى أن أي محاولة سابقة لإنشاء حزب ثالث في أميركا قد فشلت في الحصول على الدعم الكافي للعب دور رئيسي في الانتخابات الاتحادية.

ورجحت أن تواجه أي محاولة لإنشاء حزب جديد معارضة شديدة من مسؤولي الحزب الجمهوري، الذين قد يغضبون من فكرة قيام ترامب بالاستيلاء على الدعم من مرشحي وناخبي الحزب الجمهوري.

المصدر : وول ستريت جورنال

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