وفاة أبرز وجوه الرعيل الأول بقناة الجزيرة سامي حداد

توفي الصحفي سامي حداد أحد أبرز وجوه الرعيل الأول في قناة الجزيرة بعد عقود من العطاء، ومسيرة ثرية في المجالين الإذاعي والتلفزيوني العربي.

وكانت بداية تجربة سامي حداد من الإذاعة الأردنية قبل أن يلتحق بإذاعة لندن، وساهم في إطلاق تلفزيون بي بي سي عربي في نسخته الأولى عام 1994.

كما كان من الرعيل الأول لقناة الجزيرة، وأول رئيس تحرير فيها، وقد أشرف على تدريب الصحفيين الأوائل التحاقا بها.

وعُرف فيها بإنتاجه وتقديمه برنامج "أكثر من رأي" الذي كان برنامجا حواريا يتناول القضايا السياسية بعرض الآراء المختلفة فيها على المباشر.