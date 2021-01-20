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سياسة|قطر

وفاة أبرز وجوه الرعيل الأول بقناة الجزيرة سامي حداد

20/1/2021

توفي الصحفي سامي حداد أحد أبرز وجوه الرعيل الأول في قناة الجزيرة بعد عقود من العطاء، ومسيرة ثرية في المجالين الإذاعي والتلفزيوني العربي.

وكانت بداية تجربة سامي حداد من الإذاعة الأردنية قبل أن يلتحق بإذاعة لندن، وساهم في إطلاق تلفزيون بي بي سي عربي في نسخته الأولى عام 1994.

كما كان من الرعيل الأول لقناة الجزيرة، وأول رئيس تحرير فيها، وقد أشرف على تدريب الصحفيين الأوائل التحاقا بها.

وعُرف فيها بإنتاجه وتقديمه برنامج "أكثر من رأي" الذي كان برنامجا حواريا يتناول القضايا السياسية بعرض الآراء المختلفة فيها على المباشر.

المصدر : الجزيرة

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