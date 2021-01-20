قطر ومصر تعيدان العلاقات الدبلوماسية بينهما

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مصر وقطر وقّعتا اليوم الأربعاء مذكرتين رسميتين تتفقان بموجبهما على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 2017.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها إنه "اتصالا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا (في السعودية)، تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يناير/(كانون الثاني) الجاري، ودولة قطر مذكرتيْن رسميتيْن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري، استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وقطر تنفيذا لاتفاقية المصالحة التي أبرمت في العُلا بالسعودية، كما أعادت مصر فتح مجالها الجوي أمام قطر في 12 من الشهر الجاري.

وتمخضت قمة العلا المنعقدة في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ يونيو/حزيران 2017.