كورونا.. الفيروس المتحور يتفشى في عشرات الدول ويوقع ضحايا بين الشباب في لبنان

حددت منظمة الصحة العالمية خريطة انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا حول العالم، وفي حين يعتقد أن إحداها تسببت في وفيات بين الشبان في لبنان، تجاوز عدد ضحايا الوباء في الولايات المتحدة 400 ألف.

ففي بيان نشرته اليوم الأربعاء، قالت المنظمة إن النسخة البريطانية المتحوّرة من فيروس كورونا رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقل، أي أكثر بـ10 دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع.

وأضافت أن النسخة المتحورة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، ويعتقد أنها أكثر عدوى من النسخة البريطانية، رُصدت في 23 دولة ومنطقة حتى اليوم.

وتابعت أنها تراقب انتشار نوعين آخرين ظهرا في البرازيل، أحدهما رُصد في ولاية أمازوناس، واكتشف أيضا في اليابان لدى 4 أشخاص قادمين من البرازيل.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه في الوقت الحاضر لا يوجد سوى القليل من المعلومات المتاحة لمعرفة إذا كانت قابلية الفيروس للانتشار وخطورته تبدلت لدى هذه الأشكال المتحورة، لكنها أشارت إلى أن الخصائص الجينية المشابهة للفيروسين المتحورين في بريطانيا وجنوب فريقيا تتطلب دراسات أخرى.

والنسخة المتحورة التي سجلت ببريطانيا في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي قادرة على العدوى بنسبة تتراوح بين 50 و70% أعلى من الفيروس المستجد الأصلي، وموجودة في المناطق الجغرافية الست لمنظمة الصحة، في حين أن الفيروس المتحور لجنوب أفريقيا موجود في 4 مناطق فقط، ولم تحددها المنظمة.

والنسختان المتحورتان من الفيروس أسرع انتشارا، لكنهما ليستا أكثر خطورة، ومع ذلك فقد تسببا في زيادة الضغط على النظم الصحية، التي باتت مهددة بالانهيار في بعض البلدان، مثل بريطانيا والولايات المتحدة.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الكويتية أمس إن الكويت سجلت أول حالتي إصابة بالفيروس المتحور لدى كويتيتين قدمتا من بريطانيا.

وكان تفشي السلالات الجديدة من الفيروس الأصلي -الذي انتشر قبل أكثر من عام انطلاقا من الصين- دفع دولا عدة حول العالم إلى غلق أجوائها أمام الرحلات القادمة من دول ظهرت فيها هذه السلالات.

بايدن وزوجته أثناء مراسم تأبين ضحايا كورونا في واشنطن (الفرنسية)



تطورات عالمية

وفي الولايات المتحدة، تجاوز أمس عدد الوفيات جراء فيروس كورونا 400 ألف وفاة، في حين قارب عدد الإصابات 24.5 مليون إصابة.

وقبل يوم من تنصيبه، قاد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس مراسم لتأبين الضحايا عند نصب لنكولن التذكاري في واشنطن.

ورثى بايدن الضحايا، الذين يفوق عددهم قتلى أميركا في الحرب العالمية الأولى وحربي فيتنام وكوريا، وخلال كلمته تمت إضاءة 400 مصباح كهربائي على جانبي البركة العاكسة الواقعة أسفل النصب تكريما لأرواح المتوفين.

وتأتي هذه المناسبة في وقت باتت فيه كاليفورنيا أول ولاية أميركية تتجاوز 3 ملايين إصابة بالفيروس، في حين تواجه حملة التطعيم الوطنية بعض العراقيل.

وفي أوروبا، واصل الفيروس التفشي في عدة دول، رغم كل القيود المشددة التي اتخذت لاحتوائه.

وفي وقت سجلت فيه البلاد أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بالفيروس، ونحو 1150 وفاة إضافية؛ اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع حكام الولايات على تمديد الإغلاق الكلي حتى منتصف الشهر المقبل، ودعت الاتحاد الأوروبي لإقرار تدابير جذرية للحد من تفشّي النسخ الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وفي فرنسا، عاودت الإصابات الارتفاع إلى نحو 24 ألفا، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 650 وفاة، كما سجلت أكثر من 10 آلاف إصابة في إيطاليا و377 وفاة إضافية.

وبينما يواصل الوباء التفشي بنسق مرتفع في بريطانيا وإسبانيا، سجلت البرتغال أمس حصيلة وفيات يومية قياسية بواقع 218 وفاة، وأكثر من 9 آلاف إصابة بالفيروس.

وفي تركيا، تراجع نسق تفشي الوباء، وانخفضت الإصابات أمس إلى نحو 7 آلاف إصابة، كما تراجعت الوفيات إلى 167 وفاة، في حين قارب عدد من تلقوا التطعيم ضد الفيروس خلال أسبوع نحو مليون شخص.

وفي آسيا، سجلت 103 إصابات جديدة في الصين، التي تفرض قيودا مشددة على بعض المناطق تخوفا من تفش جديد للفيروس.

وفي أميركا اللاتينية، سجلت المكسيك حصيلة وفيات قياسية قرب 1600 وفاة، وذلك في وقت قام فيه لصوص بالسطو على عبوات أكسجين ولقاحات.

بدورها، سجلت البرازيل 62 ألف إصابة جديدة بالفيروس، ونحو 1200 وفاة إضافية.

أرقام عربية

عربيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس حصيلة وفيات قياسية، بواقع 61 وفاة؛ مما يرفع الإجمالي إلى أكثر من ألفي وفاة، في حين سجلت أكثر من 4300 إصابة جديدة بالفيروس، في انخفاض مقارنة بالأيام الماضية.

وقال مسؤول بوزارة الصحة اللبنانية لرويترز إن الأمر الجديد في حالات الوفاة هو أن نسبة منها "طالت أعمارا فتيّة وشابة وتتراوح بين 30 و35 عاما".

واعتبر المسؤول أن أحد المؤشرات الطبية على تسجيل هذه الحالات مرده إلى السلالة الجديدة المتحورة، التي تتسبب في تخثر الدماء، والجلطات، وتضرب الرئتين.

وفي المغرب، عاودت الإصابات الارتفاع، متجاوزة مستوى ألف إصابة، كما سجلت 34 وفاة إضافية.

وفي تونس، تواصل النسق التصاعدي للوفيات بواقع 94 وفاة جديدة، كما تم تسجيل نحو 2600 إصابة بالفيروس.

بدوره، سجل السودان أكثر من 1200 إصابة جديدة و54 وفاة، في حين أحصى الأردن أقل من ألف إصابة، و17 وفاة.

وفي فلسطين، قال مسؤولون أمس إن من المتوقع تسلم أول دفعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا بحلول نهاية الأسبوع، وذلك في الوقت الذي تلقى فيه أكثر من ربع الإسرائيليين التطعيمات بالفعل.