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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

قبل مغادرته البيت الأبيض.. ترامب لا يعتزم العفو عن نفسه ويصدر عفوا كاملا وجزئيا عن 140 شخصا

ترامب ما زال مهددا بالخضوع للمحاسبة على أحداث اقتحام الكونغرس (الأوروبية)
ترامب ما زال مهددا بالخضوع للمحاسبة على أحداث اقتحام الكونغرس (الأوروبية)
20/1/2021-|آخر تحديث: 20/1/202110:33 AM (مكة المكرمة)

كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لا يعتزم إصدار عفو عن نفسه، خلافا لتوقعات بعض المراقبين، بينما أصدر قائمة عفو جديدة قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض.

وأصدر ترامب اليوم الأربعاء قائمة عفو رئاسي تتضمن عفوا كاملا عن 73 شخصا وتخفيف أحكام عن 70 آخرين.

ومن أبرز الشخصيات التي عفا عنها ترامب مستشاره السابق ستيف بانون، والمسؤول السابق في حملته الانتخابية إليوت برويدي.

وفي وقت سابق، أشارت شبكة "سي إن إن" (CNN) إلى أن مستشاري ترامب القانونيين حذروه من مغبة إصدار عفو عن نفسه وعن أفراد عائلته، كما حذره عدد من مستشاريه المقربين من منح عفو لأي شخص متورط في اقتحام الكونغرس.

واعتبرت الشبكة أن قرار الرئيس المنتهية ولايته إصدار عفو رئاسي عن مشرعين جمهوريين يشتبه في تحريضهم على مهاجمة الكونغرس سيثير الغضب.

وأضافت أن ترامب عقد اجتماعا بالبيت الأبيض لوضع لمسات أخيرة على قائمة الأشخاص الذين سيشملهم عفوه اليوم الأربعاء، حيث يخطط لإصدار عفو رئاسي عن نحو 100 من المدانين.

ويأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب على تشريع مساءلة ترامب، ليصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه الاتهامات الداعية للعزل مرتين؛ وما زال السؤال قائما في دوائر واشنطن عن دستورية الإقدام على محاكمة رئيس بعد انتهاء فترة حكمه رسميا.

ولم يسبق لأي رئيس أميركي العفو عن نفسه، وهناك انقسام واسع بين خبراء القانون الدستوري بشأن أحقية الرئيس في ممارسة هذا الحق.

وكرر ترامب في خضم تحقيقات التدخل الروسي منتصف عام 2018 التأكيد بأن لديه "الحق المطلق" في القيام بالعفو عن نفسه طبقا للدستور.

المصدر : الجزيرة + سي إن إن

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