في اليوم الأخير.. ترامب يرفع السرية عن وثائق التحقيق بشأن التدخل الروسي بعد تنقيحها

أمر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب -قبل ساعات من مغادرة منصبه- برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بأعمال مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي المحتمل في حملته الرئاسية عام 2016، الذي أدى إلى تحقيق مطول خلال فترة رئاسته.

وأضاف ترامب -الذي ظل فترة طويلة يحاول إثبات أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق للإطاحة به- في مذكرة أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها.

وكان المدعي الخاص روبرت مولر أعلن بعد تحقيق مطول عدم تدخل روسيا لصالح حملة ترامب خلال انتخابات 2016.

وفرضت الولايات المتحدة الشهر السابق عقوبات جديدة على روسيا، بعد اتهامها بهجوم إلكتروني استهدف وكالات حكومية أميركية، وقال الكرملين إن هذه العقوبات خطوة عدائية جديدة من قبل الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن.