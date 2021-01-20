البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بسبب مخاوف من أعمال عنف يوم التنصيب.. غوغل تمدد حظر قناة ترامب على يوتيوب

حظر قناة ترامب على يوتيوب كان ضمن عقوبات اتخذتها مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرئيس المنتهية ولايته عقب اقتحام الكونغرس (الأناضول)
حظر قناة ترامب على يوتيوب كان ضمن عقوبات اتخذتها مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرئيس المنتهية ولايته عقب اقتحام الكونغرس (الأناضول)
20/1/2021

مددت شركة "غوغل" (Google) حظرا كانت فرضته مؤخرا على الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بمنعه من النشر على قناته بموقع يوتيوب (YouTube)، وذلك بسبب ما قالت إنها مخاوف مرتبطة بأعمال عنف محتملة قد يقترفها أنصاره اليوم الأربعاء بمناسبة مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي بيان نشرته أمس، قالت غوغل إنها مددت منع ترامب من تحميل مقاطع مصورة أو البث المباشر على قناته على يوتيوب 7 أيام إضافية.

وجاء في البيان أنه "في ضوء المخاوف بشأن استمرار العنف المحتمل، سيتم منع قناة دونالد جيه ترامب من تحميل مقاطع مصورة جديدة أو البث المباشر لمدة 7 أيام إضافية على الأقل. وكما ذكرنا سابقا، سيستمر وقف التعليقات ضمن المقاطع المصورة من القناة إلى أجل غير مسمى".

وقبل أسبوع، علق موقع يوتيوب لمدة أسبوع قناة ترامب التي كان يتابعها 2.7 مليون، وحذف منها مقطع فيديو لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف.

واتخذ هذا القرار عقب اقتحام مؤيدين لترامب الكونغرس في السادس من الشهر الجاري أثناء التصديق على فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي.

وبسبب حادثة الاقتحام، التي اعتُبرت اعتداء غير مسبوق على الديمقراطية الأميركية؛ اتخذت جل مواقع التواصل الاجتماعي عقوبات على الرئيس المنتهية ولايته، وشملت إغلاق حساباته أو تعليقها مؤقتا.

فقد أغلق موقع تويتر (Twitter) نهائيا حساب ترامب، الذي كان يتابعه أكثر من 88 مليون شخص، وكان يغرد من خلاله بشكل مستمر مدعيا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة سُرقت منه.

أما موقعا فيسبوك (Facebook) وإنستغرام (Instagram) فعلقا حسابيْه مؤقتًا، ثم تطور الإغلاق إلى أجل غير مسمى.

كما فرضت شركات آبل (Apple)، وغوغل، وأمازون (Amazon) حظرا على تطبيق "بارلر" (Parler) الذي يقبل عليه المحافظون الداعمون لترامب، حيث منعت تحميله من على منصّاتها.

وكان ترامب ندد بغلق تويتر حسابه بشكل نهائي، وقال إن ذلك لن يسكته، في حين عدّ مقربون منه غلق حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي انتهاكا خطيرا لحرية التعبير، كما عبر قادة أجانب -مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل- عن تحفظهم على هذه الإجراءات.

المصدر : الجزيرة + وكالات
المزيد من سياسة

أوروبا تصف حقبة بايدن بالفجر الجديد وموسكو تبدي رغبتها في تحسين العلاقات مع واشنطن

أورسولا فون دير لايين تولي إدارة بايدن مهامها بأنه فجر جديد بأميركا (وكالة الأناضول)

لوموند: حتى بعد انتخاب بايدن.. أميركيون: الولايات المتحدة انتهت

المتطرفون البيض الذين يخيفون بعض الأميركيين ازدهروا في عهد ترامب (الفرنسية)

التدافع السياسي في العراق هل يفسح المجال لشخصية غير حزبية لرئاسة الوزراء؟

الانتخابات المقبلة يتوقع أن تفرز شخصيات جديدة للبرلمان (الجزيرة)

تونس.. البرلمان يحاور الحكومة بشأن المواجهات والهدوء يعود للشوارع

قوات الأمن التونسية انتشرت في المناطق التي شهدت مواجهات (الأناضول)
الأكثر قراءة

بايدن ينصب اليوم رئيسا لأميركا ويستهل حكمه بإصدار 15 أمرا للتراجع عن سياسات ترامب

بايدن يلقي كلمة قبل مغادرته مسقط رأسه في ولاية ديلاوير أمس (الفرنسية)

الابنة المفضلة خيبت الآمال.. ما خطط إيفانكا ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟

إيفانكا ترامب خذلت توقعات كثيرين بعد دعمها السياسات المتهورة لأبيها في القضايا الإنسانية والبيئية (رويترز)

ترامب يغادر السلطة.. والترامبية تبدأ فصلا جديدا

خروج ترامب من السلطة لا يعني نهاية التيار الذي قاده على مدى 4 سنوات (رويترز)

نعم حدثت وفيات بالنرويج وألمانيا بعد تطعيم كورونا.. لكن هذه الحقيقة وأيضا الأكاذيب