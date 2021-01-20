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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

17 نائبا جمهوريا في رسالة مشتركة لبايدن: نتطلع للعمل معا حفاظا على وحدة أميركا

جانب من الاستعدادات قرب مبنى الكونغرس لحفل تنصيب بايدن في العاصمة واشنطن (الفرنسية)
جانب من الاستعدادات قرب مبنى الكونغرس لحفل تنصيب بايدن في العاصمة واشنطن (الفرنسية)
20/1/2021

تزامنا مع تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، بعث 17 نائبا جمهوريا رسالة مشتركة للرئيس المنتخب أكدوا فيها تطلعهم للعمل معه حفاظا على وحدة أميركا، بعيدا عن الانقسام والفرقة.

وقال النواب الجمهوريون في رسالة لبايدن قدمها النائب عن الحزب الجمهوري بيث فان دوين عن ولاية تكساس، إن "ما يجمع الأميركيين أكثر مما يفرقهم"، وتابعوا "نأمل الترفع عن الصراع الحزبي للحفاظ على مكانة أميركا كأفضل بلد في العالم".

ومن بين النواب الذين وقّعوا على الرسالة ماديسون كاوثورن وباري مور وبورغيس أوينز وماريانيت ميلر ميكس، وكذلك بيتر مايجر، وآشلي هينسون وكارلوس جيمينيز.

وحذر سياسيون ومراقبون من مخاطر حدوث شرخ كبير داخل أميركا، عززه تشكيك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نزاهة الانتخابات ودعوة مناصريه للتظاهر احتجاجا على إعلان فوز بايدن.

وشكّل اقتحام الكونغرس في العاصمة واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني الجاري علامة فارقة ألجأت بعض مساعدي ترامب ومقربيه إلى الاستقالة ودفعت بعض النواب الجمهوريين إلى الانضمام لحملة الديمقراطيين المطالبين بعزله ومحاكمته.

المصدر : الصحافة الأميركية + سي إن إن

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