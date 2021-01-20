بداية ساخنة لبرلمان مصر.. طرد نائب بسبب حزب "الكراتين" وهجوم على وزير الإعلام

بداية ساخنة استهلّ بها مجلس النواب المصري أعماله، بما عدّه مغردون إيحاء بمرحلة جديدة ربما تختلف عما كان عليه الحال في البرلمان السابق المثير للجدل.

ونالت قذائف البرلمان كلا من المعارضة والحكومة على حد سواء، إذ طُرد نائب حزب الوفد المعارض محمد عبد العليم داود من قاعة البرلمان، بعد مداخلة جعلت كثيرين يعتقدون أنه سيكون خليفة أحمد الطنطاوي الذي كان أبرز أصوات المعارضة في البرلمان السابق، وكلاهما للمفارقة يمثل محافظة كفر الشيخ في شمال الدلتا.

بالمقابل نال وزير الإعلام أسامة هيكل نصيبه من هجوم البرلمانيين أعضاء حزب مستقبل وطن الذي يعد بمنزلة حزب السلطة، بسبب ما رآه أعضاء الحزب "فسادًا وظيفيًا".

داود كان يتحدث عن مشكلات المواطنين مع وزارة الصحة، ثم قال إنه لا يستطيع أن يدير حوارًا "مع أعضاء البرلمان الذين أفسدوا الحياة السياسية ودخلوا مجلس النواب بالكراتين"، وهي إشارة تحوي اتهاما لحزب مستقبل وطن بأن كثيرا من أعضائه نجحوا عبر توزيع كراتين تحوي سلعا غذائية على سبيل الرشوة للناخبين.

وأدى ذلك إلى هيجان بين أعضاء حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية في المجلس، لكن داود واصل التصعيد وقال "إللى على رأسه بطحة يرد عليا"، لينتهي الأمر بتدخل رئيس المجلس حنفي الجبالي الذي وصل إلى البرلمان هو الآخر على قوائم حزب مستقبل وطن، فقرر طرد النائب من الجلسة وإحالته إلى التحقيق.

جدير بالذكر أن عبد العليم داود دخل البرلمان أول مرة منذ نحو 15 عاما ممثلا لحزب الوفد، عن دائرة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وسخر مغردون مما حدث، وقالوا إن داود صدّق -على ما يبدو- تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن هناك توجيهات لجعل مصر دولة حديثة، فمارس دوره معارضا، في حين أعرب آخرون عن دهشتهم من غضب نواب حزب مستقبل وطن من كلمة النائب، مع أنه لم يسمّهم، مما يعني اعترافا ضمنيا منهم بأنهم بالفعل قدموا رشى انتخابية للناخبين من أجل نيل أصواتهم.

https://www.facebook.com/ahmed.a.saleh.56/posts/10159114656039914

قال النائب : لا يمكن أن اتحدث عن إقامة مائدة حوار سياسى مع حزب دخل البرلمان بالكراتين ..عبد العليم داوود

السؤال : هل يمكن لأحد أن ينكر و الشعب كله يعلم ورأى ذلك بعينه

هذا الأمر يؤلمنا جميعا .. كم كل واحد فينا يتمنى ويأمل أن نعلن حرب حقيقية على الفساد الذى هو المصدر الرئيسى — Khaled Mansour (@Eng_KMansour) January 20, 2021

النائب البرلماني الوفدي محمد عبد العليم داوود الذي اتهم مستقبل وطن بافساد الحياة السياسية تم إخراجه من قاعة البرلمان وتحويله للجنة القيم. الظاهر أنه صدق توجيهات الريس التي تحدث عنها د. مصطفي مدبولي بتحويل مصر لدولة ديموقراطية مدنية حديثة.#برلمان_احمد_زي_برلمان_سيدي_أحمد — مي عزام (@mayazzam_) January 20, 2021

بصراحه عبد العليم داوود ضيع مجهود امن الدول والمخابرات والطبخه بتاع اختيار اعضاء البرلمان — الحرية لمصر (@hmB81986) January 19, 2021

وسرعان ما انتشرت منشورات وأخبار على مواقع مقربة من السلطة تذّكر داود بسعي حكومة ما قبل ثورة يناير/كانون الثاني إلى التحقيق معه على خلفية اتهامه عام 2010 بالتزوير وإهدار المال العام، والاستيلاء عليه، ومخالفة القانون في قضية العلاج على نفقة الدولة.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود طالب برفع الحصانة عن 14 نائبًا في قضية العلاج على نفقة الدولة، بمجلسي الشعب والشورى، وكان من بينهم النائب عبد العليم داود، وذلك تمهيدًا لاستدعائهم إلى جهات التحقيق آنذاك والاستماع إلى أقوالهم في المخالفات المنسوبة إليهم بالتزوير وإهدار المال العام والاستيلاء عليه، ومخالفة القانون.

ولم تنجح مساعي الحكومة حينئذ بسبب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأعرب مغردون عن تمنياتهم بأن يتمكن داود من الاستمرار في موقعه نائبًا بالمجلس، ولا يلحق بنواب فُصلوا لأنهم تجاوزوا الخطوط الحمر.

أما داود نفسه فقد أكد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن ما صدر عنه رأي يحميه الدستور ولائحة البرلمان.

(( لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو لجانه )) مادة ١١٢ من الدستور . لم تكن… Posted by ‎محمد عبد العليم داود‎ on Wednesday, January 20, 2021

مجلس النواب ٢٠٢١ فى خطر وعلى جميع النواب التكاتف لإنقاذ الموقف أن يتم طرد نائب يحمل صفة ممثل الأمة هو أمر لانتفق معه… Posted by Mohamed Salah Abdel Rahman on Tuesday, January 19, 2021

تحول بعدها للتحقيق وطرد من الجلسه ف البرلمان جمله قالها البرلمانى محمد عبد العليم داوود "لا يمكن أن أتحدث عن أقامه… Posted by Abdelkhalek Elshokhaby on Wednesday, January 20, 2021

وأعرب المذيع المقرب من السلطة أحمد موسى عن إعجابه بإدارة الجلسة، سواء في ما يتعلق بما حدث مع محمد داود أو مع وزير الإعلام أسامة هيكل.

«عجبتني إدارة الجلسة»..أحمد موسى يعلق على لحظة طرد نائب من جلسة البرلمان بعد تطاوله على حزب الأغلبية #صدى_البلد #على_مسئوليتي Posted by ‎احمد موسى – على مسئوليتي‎ on Tuesday, January 19, 2021

وكان وزير الإعلام أسامة هيكل قد نال هو أيضًا نصيبه من الانتقاد على لسان النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي رأى في جمع هيكل بين منصبي وزارة الدولة للإعلام، ورئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، مخالفة للدستور.

وواجه هيكل هجوما متكررًا من إعلاميين مقربين من السلطة، على خلفية انتقاده أداء الإعلام المصري ووصفه إياه بالضعيف.

ووجه نائب حزب مستقبل وطن اتهامات لهيكل بـ"إهدار المال العام والفشل في حل مشكلات الإعلام المصري والتصدي لمنتقدي الدولة من الإعلام الأجنبي"، وطالب بحل الوزارة، وذلك ردًا على استعراض هيكل جدول عمل الوزارة أمام جلسته العامة، في إطار تعهد البرلمان في أولى جلسات انعقاده بمحاسبة الحكومة.

أسامة هيكل وزير الإعلام فاهم إدارة الإعلام في مصر خطأ.. لا هو بيدير بطريقة نظام مبارك ولا بيدير بطريقة الإعلام المهني.. وزير ووزارة و50 ألف موظف فشلوا في مواجهة قناة واحدة #الجزيرة!

النائب نادر مصطفى دخل البرلمان ضمن حزب الكراتين والأصوات المباعة بالشاي والسكر

#وزير_شقق_العجوزه — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) January 19, 2021

نحن لسنا في حاجة إلى وزير إعلام وخصوصا اذا كان أسامه هيكل الذي يبحث فقط عن مصالحة لا مصر

البرلمان المصرى يكشف القناع عن وزير الاعلام المصرى اسامه هيكل الذى وقع ضحية مجلس الشعب خلال جلسته اليوم النواب طالبوه بالإستقالة بعد اتهامات طالت ذمته المالية وتقصيرة فى حق الإعلام المصرى. pic.twitter.com/a3e1PJRdh2 — مستشار دبلوماسي سامح المشد (@SamehAlMashad5) January 19, 2021