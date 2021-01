بالفيديو: لجنة تنصيب بايدن تضع 200 ألف عَلَم لتعويض نقص الحضور في ظل إجراءات مواجهة كورونا

نشرت لجنة تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الثلاثاء مقطعا لاستبدالها أعلاما تُمثل الولايات الأميركية عوضا عن حضور 200 ألف شخص، حيث تحد إجراءات مواجهة وباء كورونا من عدد الحضور.

وشاركت اللجنة على وسم (InaugurationDay) تغريدة جاء فيها "نحن بصدد وضع حوالي 200 ألف عَلَم لتمثيل الولايات والأقاليم المختلفة، والتي تغطي ممر الحديقة الوطنية بأكمله في حفل التنصيب".

ويأتي وضع أعلام 50 ولاية أميركية للتعويض عن حضور الأشخاص الممثلين لكل ولاية، وهو إجراء متبع منذ عقود، حيث تسعى إدارة بايدن لتشديد الإجراءات الاحترازية تماشيا مع خطة الـ100 يوم التي تتضمن ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي.

We're installing almost 200,000 state and territory flags that will cover the entire National Mall for #InaugurationDay!

Become a symbolic sponsor of these flags and donate to our partner charities. pic.twitter.com/DK78iZX1qO

— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 18, 2021