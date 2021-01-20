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سياسة|قطر

إيران ترحب بدعوة قطر لحوار شامل في المنطقة

ظريف: إيران ترحب بدعوة أخي وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لحوار شامل في منطقتنا (الأناضول)
ظريف: إيران ترحب بدعوة أخي وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لحوار شامل في منطقتنا (الأناضول)
20/1/2021

رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بدعوة قطر لحوار شامل في المنطقة وتحقيق الاستقرار.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر "إيران ترحب بدعوة أخي وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لحوار شامل في منطقتنا".

وأضاف الوزير الإيراني أن بلاده أكدت باستمرار أن الحل للتحديات التي تواجهها المنطقة يكمن في التعاون المشترك، لتحقيق منطقة سلمية ومستقرة ومزدهرة خالية من الهيمنة العالمية أو الإقليمية، وفق تعبيره.

وجاء إعلان ظريف عقب تصريحات بثتها وكالة بلومبيرغ لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعرب فيها عن أمله أن تكون هناك قمة بين إيران ودول الخليج، وقال "هذه رغبة موجودة أيضا لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا إيران عبرت أكثر من مرة عن رغبتها في الحوار مع الدول الخليجية".

كما أكد المسؤول القطري أن بلاده ستدعم الحوار بين واشنطن وطهران إذا طلب منها ذلك بصرف النظر عمن سيلعب دور الوسيط.

وفي ما يتعلق بناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة في إيران، قال الوزير القطري إن بلاده تدعم بالفعل المشاورات الجارية بين البلدين لتأمين الإفراج عن الناقلة التي احتجزها الحرس الثوري في وقت سابق من هذا الشهر.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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