واشنطن بوست: 2021 عام الأمل

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) الأميركية أنه وبعد إسدال الستار على عام 2020 الذي كانت حصيلته "كارثية" على مختلف الأصعد، تدخل الولايات المتحدة والعالم أجمع عام 2021 على إيقاع الأمل في انقشاع غيمة الوباء خاصة بفضل "المعجزة العلمية" التي تشكلها اللقاحات المعلن عنها تباعا ضد الفيروس.

وذكرت الصحيفة أن 2021 "عام اللقاحات" -كما سمّته- لن يشهد للأسف القضاء التام على الوباء، لكنه سيحول مسألة التعاطي مع الفيروس إلى قضية وقت فقط بعد أن كانت مسألة قدرة واستطاعة قبل فترة قصيرة.

وأكدت أن سحابة الحزن والإحباط والاستياء وحتى العجز التي ولدت من الوباء ستزول خلال العام الجديد، مشيرة إلى أن هذا "وعد لقاح" فعال بنسبة 90 إلى 95%، ورغم أن احتواء الفيروس سيتطلب مليارات الجرعات عبر العالم، وهو كم مذهل للغاية، فإن منحى الاستئصال واضح بالنظر لمنطق الحساب ولتجارب التطعيم السابقة ضد أمراض مثل الجدري وشلل الأطفال والحصبة.

في المقابل، ترى واشنطن بوست أنه من المحتمل أن تكون هناك -في الولايات المتحدة وبقية دول العالم- مشاكل في الإنتاج والتوزيع ومقاومة مستمرة لتدابير الصحة العامة الأساسية والمزيد من انتشار نظريات المؤامرة والتشكيك التي يثيرها الأعداء الأجانب والمحليون.

كما تعتبر أنه سيكون على الولايات المتحدة خلال العام الجديد مواجهة معضلات أخرى غير الوباء، مثل الحزبية العمياء والثقة المتصدعة والاعتقاد السائد بتراجع الأمة وهي أمور تستنزف طاقات البلاد، مشيرة إلى أن التعاطي بنجاح مع مهمة توفير لقاحات آمنة وفعالة ضد الجائحة سيسهم في تجاوز هذه المعضلات.

وتقول إنه من بين كل الحقائق المحبطة خلال عام 2020، كان الأمر الأكثر كآبة هو كيف تم تحويل الكمامات البسيطة إلى أسلحة حزبية، متسائلة هل يمكن أن يؤدي هذا المنطق "المنحط" إلى انهيار حملة التطعيم ضد الفيروس هي أيضا؟

وتؤكد أن الجواب هو "لا" لأن مشروع التطعيم ضد فيروس كورونا هو أكبر مشروع يؤيده أنصار الحزبين الديمقراطي والجمهوري -بل وحتى غير المتحزبين- وتنفذه الولايات المتحدة وشركاؤها منذ سنوات طويلة، وأن "الانتصار" في هذه المعركة سيكون في نهاية المطاف "انتصارا للبراغماتية على حساب الأيديولوجيا".

أزمة الشرعية

مرض آخر تحتاج الولايات المتحدة معالجته خلال العام الجديد -تضيف الصحيفة- هو "فقر الدم" الذي تعاني منه مصداقية المؤسسات الرسمية، أو ما سمّاه الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس قبل نصف قرن "أزمة الشرعية" للدلالة على فقدان الحكومات الكثير من ثقة الجماهير لدرجة عجزها عن القيام بالأدوار المنوطة بها.

وتعتبر الصحيفة أنه في الحالة الأميركية وصلت هذه الأزمة لمراحل متقدمة، حيث فقدت الثقة في مسؤولي المؤسسات فأضحى ما كان "حكومة" في السابق "مستنقعا"، وما كان "مجتمع استخبارات" أصبح "دولة عميقة"، كما فقدت المؤسسات التي كانت تقوم بأدوار رقابية -مثل وسائل الإعلام ومؤسسة التعليم العالي- مصداقيتها، وباتت حتى المحكمة العليا "غير كفؤة وضعيفة للغاية" في نظر الرئيس (دونالد ترامب) ذاته الذي حدد مصيرها لفترة ربع قرن مقبلة من خلال تعييناته.

وتؤكد أنه يتوجب على المؤسسات استعادة مصداقيتها عبر الإنجاز وتحقيق النتائج لأن "الثقة تكتسب ولا يمكن مطالبة شعب حر أن يمنحك إياها"، وتعد حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في هذا الإطار فرصة لاستعادة قدر من ثقة الجمهور في الهيئات التشريعية والوكالات الحكومية والجامعات البحثية والمستشفيات والمؤسسات الخيرية وشركات الأدوية.

وتختم الصحيفة بأنه بفضل "اللقاحات المبتكرة" التي تم تطويرها في وقت قياسي سيبدأ العالم في التخلص من الفيروس، وستُمكّن نقاط القوة الكامنة في الأمة الأميركية -رأس مال بشري من جميع أنحاء العالم وبنيات تحتية للأبحاث وصداقات مع الحلفاء- من قلب المشهد خلال الأشهر المقبلة، وكل ما يحتاجه المرء هو الشعور بضرورة البذل والإيمان بحتمية التغيير، مما يجعل الأمل في عام 2021 مشروعا.