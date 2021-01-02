بالتعاون مع الأمم المتحدة.. ليبيا أجلت أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي العام الماضي

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية أن الحصيلة النهائية لأعداد المهاجرين غير النظاميين الذين رُحّلوا العام الماضي إلى دول مختلفة من العاصمة طرابلس عبر رحلات جوية بلغت 5360 مهاجرا من مختلف الجنسيات والأعمار.

وقالت الوزارة إن عمليات الترحيل نفذت لأسباب مختلفة، منها إعادة التوطين، والعودة الطوعية، والإجلاء الإنساني.

وأضافت أن آخر عمليات الإجلاء الإنساني لهؤلاء المهاجرين نفذت يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشملت 130 مهاجرا تم إجلاؤهم جوا من طرابلس إلى رواندا.

عمليات الإجلاء من طرابلس تمت جوا (الجزيرة)

ونظم رحلات عودة المهاجرين جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أقامت السلطات الليبية مراكز لإيواء آلاف المهاجرين غير النظاميين، ومعظمهم من جنسيات أفريقية.

وفي يوليو/تموز 2019 تعرض مركز لإيواء المهاجرين في ضاحية تاجوراء بطرابلس لقصف جوي من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مما أسفر عن مقتل 60 وجرح عشرات آخرين.