استنادا إلى معلومات مخابراتية.. ظريف: إسرائيل تحاول إشعال حرب بشن هجمات على القوات الأميركية بالعراق

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بمحاولة إشعال حرب بالتخطيط لشن هجمات على القوات الأميركية في العراق.

وقال ظريف على تويتر "تشير معلومات مخابراتية جديدة من العراق إلى أن عناصر إسرائيلية محرضة تخطط لشن هجمات على الأميركيين، لتضع (الرئيس دونالد) ترامب المنتهية ولايته في مأزق أمام سبب زائف للحرب".

وأضاف "احذر الفخ يا دونالد ترامب، أي ألعاب نارية ستأتي بنتائج عكسية خطيرة".

ويأتي اتهام ظريف في وقت تتواصل فيه تهديدات إيران بالرد على أي اعتداء أميركي محتمل، والاستعداد لكل السيناريوهات، كما كرر مسؤولون إيرانيون خلال الأيام القليلة الماضية تصريحات يعدون فيها بالانتقام مع إحياء الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.