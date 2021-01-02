جيروزاليم بوست: سياح إسرائيليون هرّبوا مخدرات إلى دبي احتفالا بالعام الجديد

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" (The Jerusalem Post) الإسرائيلية عن أن عشرات السياح الإسرائيليين هرّبوا مخدرات إلى مدينة دبي الإماراتية التي سافروا إليها للاحتفال بقدوم العام الجديد.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الجمعة بموقعها الإلكتروني، إن ما يقرب من 8 آلاف إسرائيلي سافروا هربا من القيود المفروضة في إسرائيل بسبب فيروس كورونا للاحتفال بالعام الجديد في دبي، بعدما أصبحت هذه الوجهة متاحة لهم بفضل اتفاق التطبيع الذي وقّعته الإمارات وإسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضافت أن من قاموا بتهريب المخدرات إلى دبي هم بالأساس من الشباب الذين كانوا يجهلون قوانين الإمارات الصارمة فيما يتعلق بحيازة المخدرات.

وأشارت إلى أن حيازة كمية بسيطة من المخدرات في الإمارات قد تقود الشخص إلى السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما، وقد تؤدي به إلى الإعدام.

وأوردت جيروزاليم بوست مقابلات أجرتها القناة 12 العبرية مع بعض من قاموا بتهريب مخدرات إلى دبي.

ونقلت عن أحدهم قوله إنه قام بتهريب كمية صغيرة من الحشيش لأنه يعده مخدرا خفيفا ليس مثل الكوكايين، في حين ذكر آخر أنه أدرك الوضع بعد هبوط الطائرة في الإمارات، وأنه قرر الاحتفال وتعاطي الحشيش في غرفته وعدم التجول به في أرجاء الفندق.

وفي التقرير نفسه، نقلت الصحيفة عن إسرائيلي مقيم في دبي أنه كان هناك إقبال من الإسرائيليين على الحفلات الفخمة التي تمت على أسطح الفنادق في دبي احتفالا بالعام الجديد.

والشهر الماضي، احتفل إسرائيليون بمشاركة إماراتيين بعيد الأنوار اليهودي (الهانوكاه) في مدينة دبي.

ومنتصف الشهر الماضي أيضا، سلّطت القناة 12 الإسرائيلية الضوء على نشاطات قتلة وتجار مخدرات إسرائيليين فرّوا إلى دبي بعد تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب.

وبدأت 3 شركات طيران إسرائيلية في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي تسيير رحلات مباشرة بين تل أبيب ودبي، علاوة على شركة "فلاي دبي" الإماراتية.

وأشارت تقارير إلى أن أكثر من 50 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي، وعقب الاتفاق وقّع الجانبان على اتفاق للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.