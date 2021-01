تزامنا مع تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات.. ترامب: سنشهد مظاهرة حاشدة في واشنطن وظهور أدلة تثبت فوزي

وعد الرئيس الأميركي المنصرف دونالد ترامب بأن يشهد الأربعاء المقبل مظاهرة حاشدة في واشنطن مع ظهور أدلة تثبت فوزه بالانتخابات، وسط توقعات بأن يرفض 140 نائبا جمهوريا نتيجة الانتخابات خلال التصديق في الكونغرس.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن مظاهرة كبيرة ستقام في واشنطن في السادس من الشهر الجاري، مكررا طلبه بوقف ما أسماه سرقة الانتخابات.

وقال في تغريدة ثانية إن كمية هائلة من الأدلة ستقدم في اليوم ذاته تثبت أنه فاز وبشكل كبير في الانتخابات الأخيرة.

تصويت الجمهوريين

في الأثناء، نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مشرعَيْن جمهوريين توقعهما أن يصوت 140 على الأقل من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين ضد فرز أصوات المجمع الانتخابي المقرر الأربعاء المقبل، حيث سيلتئم الكونغرس بمجلسيه للتصديق النهائي على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ولا يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تغيير النتائج، لكنها قد تؤخر عملية التصديق على فوز بايدن بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي ورئاسة الولايات المتحدة.

تمزيق الحزب

ومن جهته، اتهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الرئيس ترامب بأنه يسعى إلى تمزيق الحزب الجمهوري.

وقال بولتون -الذي كان ضمن فريق ترامب- إن ترامب يعدّ بنفسه "جنازته" السياسية بمهاجمته جمهوريين تجرؤوا على عدم إظهار فروض الولاء والطاعة له.

من جانب آخر، هاجم ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين مرروا مشروع قانون ميزانية الدفاع، وصوتوا على تجاوز الفيتو الرئاسي ضده، واتهمهم بتفويت الفرصة على التخلص من سيطرة شركات التكنولوجيا.

كما وجه ترامب انتقادات لهم بسبب رفضهم لمقترحه بتخصيص ألفي دولار كمساعدة لكل أميركي، بدلا من 600 دولار، في إطار حزمة التحفيز المالية للتعافي من فيروس كورونا.

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021