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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

تزامنا مع تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات.. ترامب: سنشهد مظاهرة حاشدة في واشنطن وظهور أدلة تثبت فوزي

أنصار ترامب يحتشدون لتحيته خلال مرور موكبه في فلوريدا قبل أيام (رويترز)
أنصار ترامب يحتشدون لتحيته خلال مرور موكبه في فلوريدا قبل أيام (رويترز)
2/1/2021

وعد الرئيس الأميركي المنصرف دونالد ترامب بأن يشهد الأربعاء المقبل مظاهرة حاشدة في واشنطن مع ظهور أدلة تثبت فوزه بالانتخابات، وسط توقعات بأن يرفض 140 نائبا جمهوريا نتيجة الانتخابات خلال التصديق في الكونغرس.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن مظاهرة كبيرة ستقام في واشنطن في السادس من الشهر الجاري، مكررا طلبه بوقف ما أسماه سرقة الانتخابات.

وقال في تغريدة ثانية إن كمية هائلة من الأدلة ستقدم في اليوم ذاته تثبت أنه فاز وبشكل كبير في الانتخابات الأخيرة.

تصويت الجمهوريين
في الأثناء، نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مشرعَيْن جمهوريين توقعهما أن يصوت 140 على الأقل من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين ضد فرز أصوات المجمع الانتخابي المقرر الأربعاء المقبل، حيث سيلتئم الكونغرس بمجلسيه للتصديق النهائي على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ولا يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تغيير النتائج، لكنها قد تؤخر عملية التصديق على فوز بايدن بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي ورئاسة الولايات المتحدة.

بولتون: ترامب يعدّ بنفسه جنازته السياسية (رويترز)

تمزيق الحزب
ومن جهته، اتهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الرئيس ترامب بأنه يسعى إلى تمزيق الحزب الجمهوري.

وقال بولتون -الذي كان ضمن فريق ترامب- إن ترامب يعدّ بنفسه "جنازته" السياسية بمهاجمته جمهوريين تجرؤوا على عدم إظهار فروض الولاء والطاعة له.

من جانب آخر، هاجم ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين مرروا مشروع قانون ميزانية الدفاع، وصوتوا على تجاوز الفيتو الرئاسي ضده، واتهمهم بتفويت الفرصة على التخلص من سيطرة شركات التكنولوجيا.

كما وجه ترامب انتقادات لهم بسبب رفضهم لمقترحه بتخصيص ألفي دولار كمساعدة لكل أميركي، بدلا من 600 دولار، في إطار حزمة التحفيز المالية للتعافي من فيروس كورونا.

ووصف موقع بوليتيكو الإخباري الأميركي تهجُّم ترامب على الجمهوريين في مجلس الشيوخ بأنه يضع مرشحي حزبه في جورجيا في مأزق، إذ ستشهد الولاية جولة إعادة حاسمة ستحدد التشكيلة المسيطرة على المجلس.

واعتبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن تصويت الكونغرس على مشروع قانون الدفاع يوجه توبيخا مدويا لتهجم ترامب على الجيش والأمن القومي، متهمة الرئيس باستغلال لحظاته الأخيرة في منصبه لنشر الفوضى وتقويض أمن البلاد.

رفض الدعوى
ومن ناحية أخرى، رفض قاض فدرالي في ولاية تكساس الدعوى القضائية التي رفعها النائب الجمهوري لوي غوميرت وجمهوريون آخرون، والتي تطالب بمنح مايك بنس نائب الرئيس السلطة القانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية.

وبرر القاضي جيريمي كيرنودل المعين من قبل ترامب رفض الدعوى بأن النائب أو المشاركين في رفعها، لم يحضروا إلى المحكمة.

وكان مايك بنس طلب أمس من القاضي إبطال الدعوى، بسبب أنه لا يمكن اعتباره مدعى عليه مناسبا فيها.

وقال محامي وزارة العدل، الذي يمثل بنس في الدعوى، إن الدعوى القضائية ضد نائب الرئيس تنطوي على تناقضات قانونية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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