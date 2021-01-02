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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بومبيو يفتخر بعدم دفع أميركا الأموال مقابل تحرير الرهائن

بومبيو يستعرض إنجازاته الدبلوماسية مع انتهاء ولاية ترامب (غيتي)
بومبيو يستعرض إنجازاته الدبلوماسية مع انتهاء ولاية ترامب (غيتي)
2/1/2021

نفى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن تكون بلاده دفعت في أي وقت من الأوقات فِدى من أجل استعادة مواطنيها المحتجزين في الخارج، معتبرا الاستجابة لمثل تلك المطالب تشجيعا على خطف المزيد من الأميركيين.

ونشر بومبيو منذ أمس تغريدات عدة استعرض فيها إنجازات إدارة الرئيس المنصرف دونالد ترامب التي عمل فيها وزيرا للخارجية منذ 2018، واستخدم بومبيو وسم (Swagger) الذي يعني الفخر والخيلاء.

وفي إحدى التغريدات، كتب بومبيو "إن الحكومة لم تدفع إطلاقا فدى من أجل استعادة الرهائن"، وافتخر بأن الولايات المتحدة استعادت مصداقيتها وبأنها لا ترسم للدكتاتوريين والعصابات خطوطا حمراء زائفة ولا تدفع إليهم بأكياس من المال.

وفي تغريدة أخرى، تحدث بومبيو عن الأكاديمي الأميركي زيو وانغ الذي احتجز في إيران عام 2016، وقال إن "النظام الإيراني أدانه بالتجسس وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. لقد ضغطنا من أجل إطلاق سراحه حتى تم ذلك في 2019 دون أي أموال في المقابل".

وأشار بومبيو أيضا إلى إطلاق حكومته سراح الجندي مايكل وايت الذي احتجزته إيران عام 2018، حيث عاد إلى وطنه في يونيو/حزيران الماضي.

وتحدث بومبيو كذلك عن صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين، معتبرا أنها من إنجازاته التي أثمرت بعد شهور من الجهود الدبلوماسية الحثيثة من قبل سفارات بلاده بالمنطقة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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