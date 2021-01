بومبيو يفتخر بعدم دفع أميركا الأموال مقابل تحرير الرهائن

نفى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن تكون بلاده دفعت في أي وقت من الأوقات فِدى من أجل استعادة مواطنيها المحتجزين في الخارج، معتبرا الاستجابة لمثل تلك المطالب تشجيعا على خطف المزيد من الأميركيين.

ونشر بومبيو منذ أمس تغريدات عدة استعرض فيها إنجازات إدارة الرئيس المنصرف دونالد ترامب التي عمل فيها وزيرا للخارجية منذ 2018، واستخدم بومبيو وسم (Swagger) الذي يعني الفخر والخيلاء.

وفي إحدى التغريدات، كتب بومبيو "إن الحكومة لم تدفع إطلاقا فدى من أجل استعادة الرهائن"، وافتخر بأن الولايات المتحدة استعادت مصداقيتها وبأنها لا ترسم للدكتاتوريين والعصابات خطوطا حمراء زائفة ولا تدفع إليهم بأكياس من المال.

We never, ever paid to get our people home. Appeasement invites more hostage-taking. We restored America's credibility. No more phony "redlines" or pallets of cash to dictators and bullies. #Realism #AmericansFirst pic.twitter.com/q164zukiSf — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 1, 2021

وفي تغريدة أخرى، تحدث بومبيو عن الأكاديمي الأميركي زيو وانغ الذي احتجز في إيران عام 2016، وقال إن "النظام الإيراني أدانه بالتجسس وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. لقد ضغطنا من أجل إطلاق سراحه حتى تم ذلك في 2019 دون أي أموال في المقابل".

وأشار بومبيو أيضا إلى إطلاق حكومته سراح الجندي مايكل وايت الذي احتجزته إيران عام 2018، حيث عاد إلى وطنه في يونيو/حزيران الماضي.

The Iranian regime authorities arrested U.S. Navy veteran Michael White in 2018, sentenced him to 13 years in prison. Worked with the Swiss, our protecting power in Iran, to get him released in March 2020. Michael returned home in June 2020. #AmericansFirst pic.twitter.com/WTpjp8KHEB — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 1, 2021

وتحدث بومبيو كذلك عن صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين، معتبرا أنها من إنجازاته التي أثمرت بعد شهور من الجهود الدبلوماسية الحثيثة من قبل سفارات بلاده بالمنطقة.