اليمن.. مقتل 5 نساء في قصف على قاعة أعراس بالحديدة

قالت مصادر محلية يمنية إن 5 نساء على الأقل قتلوا وأصيب 5 آخرون جراء سقوط قذيفة مدفعية، على أحد أحياء مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن مساء الجمعة، في حين تبادل الجيش والحوثيون الاتهامات حول منفذ القصف.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة (تابعة للجيش) في بيان، إن "قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيا الحوثي مساء الجمعة على قاعة أعراس نسائية، تسببت بمقتل 5 نساء وجرح 7 أخريات".

وأضاف البيان نقلا عن شهود عيان أن القذيفة أطلقتها عناصر حوثية من جانب إحدى الحدائق الواقعة تحت سيطرة الجماعة شرق مدينة الحديدة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي المقابل، اتهمت جماعة الحوثي القوات الموالية للحكومة بالوقوف وراء القصف الذي استهدف صالة أفراح نسائية بالحديدة.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن القائم بأعمال محافظ الحديدة (تحت سيطرة الجماعة) محمد قحيم، قوله، إن "مرتزقة العدوان (القوات الموالية للحكومة) استهدفوا بوابة صالة المنصورة للأفراح بمديرية الحوك التابعة للحديدة".

وأضاف "أدى القصف إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة أكثر من 5 آخرين بجروح في حصيلة أولية".

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحُديدة، مركز المحافظة، إضافة إلى مينائها الإستراتيجي، في حين تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

ومنذ 2015، ينفذ تحالف عسكري، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

ووضعت الحرب، المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وبات 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.