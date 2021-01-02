البث الحي
سياسة|يمن

اليمن.. مقتل 5 نساء في قصف على قاعة أعراس بالحديدة

تصاعد الدخان جراء اشتباكات في جنوبي مدينة الحديدة اليمنية (أرشيف-الجزيرة)
تصاعد الدخان جراء اشتباكات في جنوبي مدينة الحديدة اليمنية (أرشيف-الجزيرة)
1/1/2021

قالت مصادر محلية يمنية إن 5 نساء على الأقل قتلوا وأصيب 5 آخرون جراء سقوط قذيفة مدفعية، على أحد أحياء مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن مساء الجمعة، في حين تبادل الجيش والحوثيون الاتهامات حول منفذ القصف.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة (تابعة للجيش) في بيان، إن "قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيا الحوثي مساء الجمعة على قاعة أعراس نسائية، تسببت بمقتل 5 نساء وجرح 7 أخريات".

وأضاف البيان نقلا عن شهود عيان أن القذيفة أطلقتها عناصر حوثية من جانب إحدى الحدائق الواقعة تحت سيطرة الجماعة شرق مدينة الحديدة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي المقابل، اتهمت جماعة الحوثي القوات الموالية للحكومة بالوقوف وراء القصف الذي استهدف صالة أفراح نسائية بالحديدة.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن القائم بأعمال محافظ الحديدة (تحت سيطرة الجماعة) محمد قحيم، قوله، إن "مرتزقة العدوان (القوات الموالية للحكومة) استهدفوا بوابة صالة المنصورة للأفراح بمديرية الحوك التابعة للحديدة".

وأضاف "أدى القصف إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة أكثر من 5 آخرين بجروح في حصيلة أولية".

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحُديدة، مركز المحافظة، إضافة إلى مينائها الإستراتيجي، في حين تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

ومنذ 2015، ينفذ تحالف عسكري، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

ووضعت الحرب، المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وبات 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

لجنة التحقيق تبدأ عملها.. الحكومة اليمنية تعقد أول اجتماع لها بعد هجوم عدن واتهام لخبراء إيرانيين بالتجهيز له

عقدت الحكومة اليمنية الجديدة -اليوم الخميس- أول اجتماع لها في مدينة عدن غداة الهجوم الذي استهدف مطار المدينة، بالتزامن مع عقد لجنة التحقيق في التفجيرات اجتماعها الأول.

إدانة أممية ودعوات لتحقيق شامل وشفاف.. نساء وأطفال هم أغلب ضحايا غارة التحالف في الجوف

دان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن قصف التحالف السعودي الإماراتي الذي استهدف أمس حفل ختان في قرية شمال البلاد وأوقع قتلى وجرحى أغلبهم نساء وأطفال، ودعا إلى التحقيق في هذه الواقعة بشكل شامل وشفاف.

المزيد من سياسة

الجزائر.. القضاء العسكري يبرئ السعيد بوتفليقة ولويزة حنون ومسؤولين سابقين بالاستخبارات من تهمة التآمر

السعيد بوتفليقة (يمين) برفقة شقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (رويترز-أرشيف)

العراق.. إحالة 20 مسؤولا للقضاء بتهم فساد

متظاهرون في بغداد يرفعون لافتات تندد بالفساد (رويترز)

واشنطن بوست: 2021 عام الأمل

الصحيفة قالت إن العام الجديد لن يشهد للأسف نهاية وباء كورونا (رويترز)

بالتعاون مع الأمم المتحدة.. ليبيا أجلت أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي العام الماضي

عمليات الإجلاء تمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين (الجزيرة)
الأكثر قراءة

11 طعاما ابتعد عنها قبل الذهاب للفراش

إيران تواصل تهديداتها لأميركا وقائد الحرس الثوري يتفقد قواته في جزيرة أبو موسى بالخليج

سلامي قبل يومين أثناء حضوره مراسم إحياء ذكرى اغتيال سليماني (الأناضول)

كورونا.. بوتين وماكرون يقران بصعوبة الوضع والسلالة الجديدة تتفشى وعمرو موسى يعلن إصابته بالفيروس

مريضة بكورونا تتلقى الدعم من متطوع في أحد مستشفيات موسكو (رويترز)

نصائح شتوية: كيف تفرق بين كورونا والحساسية؟ وكيف تحمي المنزل من كوفيد-19؟