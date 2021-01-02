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سياسة

العراق.. إحالة 20 مسؤولا للقضاء بتهم فساد

متظاهرون في بغداد يرفعون لافتات تندد بالفساد (رويترز)
متظاهرون في بغداد يرفعون لافتات تندد بالفساد (رويترز)
2/1/2021

قال عضو مجلس النواب العراقي النائب جمال المحمداوي إن عدد المسؤولين المحالين إلى القضاء بتهم فساد بلغ 20 شخصا من أصل 333 أحيلوا للمحاكمة غيابيا.

وأضاف المحمداوي -في تصريح لوكالة الأنباء العراقية- أن الإدانات شملت 4 وزراء و7 مديرين عامين، من أصل 198 متهما بالقضايا التي تتعلق بملفات فساد بوزارة الكهرباء.

وتابع أن من هم بدرجة مدير عام أحيلوا غيابيا للمحاكم، وعددهم 27، مشيرا إلى أن الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام، ويصل عددهم إلى أكثر من 285، أحيلوا أيضا غيابيا.

ووفق المصدر نفسه، فقد تمت كفالة 72 مسؤولا، من بينهم وزيران.

وقال مراسل الجزيرة أمير فندي إن ثلي الملفات التي أحيلت إلى القضاء تتعلق بقطاع الكهرباء، مشيرا إلى تقديرات بأن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 صرفت على هذا القطاع ما لا يقل عن 80 مليار دولار.

وأضاف أن مصادر عراقية تقدر الأموال التي تم هدرها في قطاع الكهرباء بسبب الفساد خلال هذه الفترة بنحو 60 مليار دولار.

وتابع المراسل أن العدد الكبير من ملفات الفساد التي سينظر فيها القضاء ربما تتطلب وقتا طويلا للبت فيها، مشيرا إلى أن العامل السياسي قد يلعب دورا في تحديد مصير بعض قضايا الفساد.

وكانت مكافحة الفساد من الشعارات الرئيسية للاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام، والتي سقط فيها مئات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر : الجزيرة

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