السلطات العراقية تعلن تفكيك لغم بحري بعد يومين من اكتشافه في ناقلة نفط

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم السبت أن السلطات تمكنت من تفكيك اللغم الذي التصق بإحدى ناقلات النفط قبالة السواحل العراقية، وذلك بعد يومين من اكتشافه.

وأكدت الخلية -التابعة للحكومة- في بيان فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث. وكانت السلطات قالت إنها اكتشفت هذا اللغم البحري ملتصقا بناقلة نفط مؤجرة من قبل شركة سومو العراقية الحكومية.

وذكرت السلطات أمس أنه لم يتبين كيف تم إلصاق اللغم بالناقلة، المتوقفة في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية قبالة السواحل العراقية.

من جهتها، أصدرت شركة سومو الحكومية اليوم بيانا أوضحت فيه أن الناقلة المذكورة "مؤجرة من قبل شركة متعاقدة مع شركة تسويق النفط لتكون خزانا عائما لمنتوج النفط الأسود (زيت الوقود) المنتج من المصافي العراقية لأغراض التصدير ومناولته لناقلات الشركات العالمية المشترية له".

وأضاف البيان "بالتالي تنفي سومو توجه الناقلة إلى موانئ تصدير النفط الخام (العراقية)".

وأشارت الشركة إلى أن الناقلة تتواجد في منطقة المخطاف قرب خور الزبير منذ تاريخ الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولم تأت الآن من أي من موانئ دول الجوار الإقليمي، خلافا لما ذكرته بعض المواقع.