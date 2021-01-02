الصومال.. هجوم دام لحركة الشباب يستهدف مقاولين أتراكا

سقط قتلى وجرحى -بينهم مقاولون أتراك- في هجوم وقع صباح اليوم السبت في منطقة حواء عبدي بالضاحية الجنوبية بمقديشو، وأعلنت حركة الشباب تبنيها الهجوم.

وقال مراسل الجزيرة إن المتحدث باسم حركة الشباب أعلن تبني الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 على الأقل، بينهم تركي، وإصابة 10 آخرين بينهم متعاقدان تركيان في شركة إنشاءات.

وأفادت الأنباء بأن رجلا يحمل حزاما ناسفا فجّر نفسه وسط رجال شرطة وعمال ومهندسين أتراك كانوا يعملون في إنشاء الطريق الرابط بين مقديشو ومدينة أفجوي.

ولم تعلق الشرطة الصومالية على الحادث، وسبق أن تعرض الطريق نفسه لتفجيرات راح ضحيتها مواطنون وعمال، وهو مشروع قائم منذ نحو سنتين بتمويل من دولة قطر وإدارة تركية.