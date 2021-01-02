البث الحي
سياسة

الجزائر.. القضاء العسكري يبرئ السعيد بوتفليقة ولويزة حنون ومسؤولين سابقين بالاستخبارات من تهمة التآمر

السعيد بوتفليقة (يمين) برفقة شقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (رويترز-أرشيف)
السعيد بوتفليقة (يمين) برفقة شقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (رويترز-أرشيف)
2/1/2021

قضت المحكمة العسكرية في البليدة جنوب العاصمة الجزائرية ببراءة السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري السابق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ومسؤولين سابقين في الاستخبارات، بعد أقل من شهرين من إعادة فتح القضية أمام القضاء.

وصدر حكم البراءة اليوم السبت بحق كل من السعيد بوتفليقة، وقائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين -المعروف بالجنرال توفيق- ومنسق أجهزة الأمن السابق بشير طرطاق -المعروف باسم عثمان طرطاق- والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في قضية التآمر.

وتتعلق هذه المحاكمة بتهمة اجتماع حضره السعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق وحنون يوم 27 مارس/آذار 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفى الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علنا باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير/شباط من العام نفسه.

وكانت المحكمة العليا قد أعادت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي القضية إلى القضاء العسكري للمحاكمة من جديد بتشكيلة قضائية مغايرة.

وفي فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة بالسجن 15 عاما على كل من السعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق، وإخلاء سبيل حنون بعد قضائها 9 أشهر في السجن.

وقبل 3 أسابيع من الآن، مثُل السعيد بوتفليقة لأول مرة أمام القضاء المدني بمحكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائر، وقالت وسائل إعلام محلية إن قاضي التحقيق استمع لشقيق الرئيس السابق في قضية فساد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

سيناريوهات جديدة بالجزائر.. ما دلالات إعادة محاكمة رئيسي المخابرات وشقيق بوتفليقة؟

قبلت المحكمة العليا في الجزائر الطعن بالنقض في قضية رئيسيْ المخابرات سابقا محمد مدين وعثمان طرطاق، إضافة إلى السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون؛ فما دلالات هذا التحرك؟

المزيد من سياسة

العراق.. إحالة 20 مسؤولا للقضاء بتهم فساد

متظاهرون في بغداد يرفعون لافتات تندد بالفساد (رويترز)

واشنطن بوست: 2021 عام الأمل

الصحيفة قالت إن العام الجديد لن يشهد للأسف نهاية وباء كورونا (رويترز)

بالتعاون مع الأمم المتحدة.. ليبيا أجلت أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي العام الماضي

عمليات الإجلاء تمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين (الجزيرة)

الصومال.. هجوم دام لحركة الشباب يستهدف مقاولين أتراكا

استنفار أمني بعد هجوم في مقديشو عام 2019 (رويترز)
الأكثر قراءة

11 طعاما ابتعد عنها قبل الذهاب للفراش

إيران تواصل تهديداتها لأميركا وقائد الحرس الثوري يتفقد قواته في جزيرة أبو موسى بالخليج

سلامي قبل يومين أثناء حضوره مراسم إحياء ذكرى اغتيال سليماني (الأناضول)

كورونا.. بوتين وماكرون يقران بصعوبة الوضع والسلالة الجديدة تتفشى وعمرو موسى يعلن إصابته بالفيروس

مريضة بكورونا تتلقى الدعم من متطوع في أحد مستشفيات موسكو (رويترز)

نصائح شتوية: كيف تفرق بين كورونا والحساسية؟ وكيف تحمي المنزل من كوفيد-19؟