غوتيريش: حصل تقدم ملموس في ليبيا وتجب مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول السبت

رحّب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بـ"التقدّم الملموس" الذي تمّ إحرازه خلال الأشهر الأخيرة في الحوار الجاري بين طرفي النزاع في ليبيا، مشدّدا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد بحلول السبت المقبل.

وقال غوتيريش في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الاثنين، إنّه "تمّ إحراز تقدّم ملموس في تعزيز الحوارات السياسية والأمنية والاقتصادية بين الليبيين والتي سهّلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مدى الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف أنّ "الانخراط الدولي المستمرّ في الحوارات الليبية-الليبية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولّد زخما كبيرا ليدفع بليبيا قدما على طريق السلام والاستقرار والتنمية".

وفي الوقت الذي أقرّ فيه بأنّ "الاقتصاد الليبي على شفير الهاوية"، حثّ "الأطراف الليبية على الحفاظ على عزمها على إيجاد حلّ سياسي دائم للنزاع وحلّ المشاكل الاقتصادية وتحسين الوضع الإنساني لما فيه مصلحة الشعب الليبي بأسره".

كما طالب غوتيريش "جميع الأطراف الدولية والإقليمية باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار" الذي أبرمه طرفا النزاع في 23 أكتوبر/تشرين الأول والذي ينصّ على انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد قبل 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي تقريره، شدّد غوتيريش على أنّ "التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار يشمل ضمان مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب ليبيا والامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي" على هذا البلد منذ 2011.

وتتنازع الحكم في البلاد سلطتان، هما حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة في الشرق يدعمها برلمان طبرق وتمثلها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول ليبيا في 28 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتُعِدّ بريطانيا مشروع قرار يوسّع مهام البعثة الأممية في ليبيا لتشمل الإشراف على وقف إطلاق النار ومراقبة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.

يشار إلى أن غوتيريش عيّن الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيس مبعوثا جديدا للأمم للمنظمة الدولية إلى ليبيا. ومن المقرر أن يتولى منصبه رسميا في فبراير/شباط المقبل.