قاذفات بي-52 الأميركية تنهي تدريبا لها بالمنطقة وظريف يهدد بالرد على أي اعتداء

أعلنت القيادة الوسطى في القوات الأميركية أن قاذفات من طراز "بي-52" (B-52) أنهت اليوم بنجاح طلعة جوية في الشرق الأوسط، هي الثانية من نوعها منذ بداية العام الجديد، في ظل ترقب إيراني من أي هجمات عسكرية قبيل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال قائد القيادة الوسطى إن المهمة تظهر التزام الجيش الأميركي المستمر بالأمن الإقليمي، وإن نشر العتاد الإستراتيجي لمدة قصيرة هو جزء من موقف الولايات المتحدة الدفاعي في المنطقة.

وشدد على أن التدريب والتكامل المستمر مع الشركاء الإقليميين، يبعثان برسالة واضحة ومتسقة إلى كل الأصدقاء والخصوم على حد سواء، بحسب تعبيره.

وفي أول تعليق إيراني على تحليق القاذفات الأميركية في المنطقة، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف -في تغريدة على تويتر- إنه إذا كان هدف إرسال طائرات "بي-52" إلى المنطقة هو تخويف الإيرانيين، فالأفضل لواشنطن عدم هدر ملياراتها على عمل كهذا.

.@Potus : If your B-52H "Presence Patrols" are meant to intimidate or warn Iran, you should have spent those $billions on your taxpayers’ health. While we have not started a war in over 200 years, we don’t shy from crushing aggressors. Just ask your BFFs who supported Saddam. pic.twitter.com/3OqNVY47dW — Javad Zarif (@JZarif) January 17, 2021

وأضاف أن بلاده لم تشن أي حرب على أحد منذ 200 سنة، لكنها لن تتردد في تدمير من يعتدي عليها.

وكانت تقارير في الصحافة الإسرائيلية أفادت بأن قاذفتين أميركيتين من طراز "بي-52″، عبرتا إسرائيل اليوم باتجاه منطقة الخليج.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هذه هي المرة الخامسة التي تحلق فيها القاذفتان الإستراتيجيتان في "أجواء إسرائيل" خلال شهرين، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استنفار كامل وجاهزية عالية حتى الأربعاء المقبل.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إطلاق صواريخ طويلة المدى باتجاه المحيط الهندي، في إطار مناورات عسكرية بدأها منذ أيام عدة.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" (Fox News) عن مسؤولين أميركيين أن صاروخا واحدا على الأقل سقط على بعد 20 ميلا من سفينة تجارية في المحيط الهندي.

وترمي إيران من خلال هذه المناورات إلى تأكيد تصديها لأي هجوم قد يشنه عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل انتهاء ولايته في 20 من الشهر الجاري.