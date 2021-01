قاذفات بي-52 الأميركية تنهي تدريبا لها بالمنطقة وظريف يهدد بالرد على أي اعتداء

أعلنت القيادة الوسطى في القوات الأميركية أن قاذفات من طراز "بي-52" (B-52) أنهت اليوم بنجاح طلعة جوية في الشرق الأوسط، هي الثانية من نوعها منذ بداية العام الجديد، في ظل ترقب إيراني من أي هجمات عسكرية قبيل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال قائد القيادة الوسطى إن المهمة تظهر التزام الجيش الأميركي المستمر بالأمن الإقليمي، وإن نشر العتاد الإستراتيجي لمدة قصيرة هو جزء من موقف الولايات المتحدة الدفاعي في المنطقة.

وشدد على أن التدريب والتكامل المستمر مع الشركاء الإقليميين، يبعثان برسالة واضحة ومتسقة إلى كل الأصدقاء والخصوم على حد سواء، بحسب تعبيره.

وفي أول تعليق إيراني على تحليق القاذفات الأميركية في المنطقة، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف -في تغريدة على تويتر- إنه إذا كان هدف إرسال طائرات "بي-52" إلى المنطقة هو تخويف الإيرانيين، فالأفضل لواشنطن عدم هدر ملياراتها على عمل كهذا.

.@Potus : If your B-52H "Presence Patrols" are meant to intimidate or warn Iran, you should have spent those $billions on your taxpayers’ health.

While we have not started a war in over 200 years, we don’t shy from crushing aggressors. Just ask your BFFs who supported Saddam. pic.twitter.com/3OqNVY47dW

— Javad Zarif (@JZarif) January 17, 2021