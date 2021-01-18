عُمان.. السلطان يعيّن رئيس أركان جديدا وقائدين للطيران والبحرية

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق اليوم الاثنين مرسومين سلطانيين تضمنا تغييرات في قيادة وزارة الدفاع والجيش العماني.

وأعلن عن تعيين رئيس أركان جديد للجيش وقائدين لسلاحي الطيران والبحرية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وقضى المرسوم الأول بترقية اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي إلى رتبة فريق، وتعيينه رئيسا لأركان قوات السلطان المسلحة.

في حين قضى الثاني بترقية العميد الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي إلى رتبة لواء، وتعيينه قائدا للبحرية، وترقية العميد الركن طيار خميس بن حمّاد الغافري لرتبة لواء، وتعيينه قائدا لسلاح الجو.

وأصدرت السلطنة قبل أسبوع آلية جديدة لانتقال الحكم، تتضمن تعيين أكبر أبناء السلطان سنا وليا للعهد، في إطار إجراء تعديلات تشمل آليات انتقال ولاية الحكم في البلاد ومهام ولي العهد.

يذكر أن نظام الحكم في عُمان، سلطاني وراثي في الذكور من ذرية تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عُمانيين مسلمين.