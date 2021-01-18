عقب اعتقال نافالني.. روسيا تواجه انتقادات لاذعة من الغرب

أدانت الولايات المتحدة بشدة قرار روسيا اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني في مطار موسكو لدى وصوله من ألمانيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، "نلاحظ بقلق بالغ أن اعتقاله هو الأحدث في سلسلة من المحاولات لإسكات نافالني وشخصيات معارضة أخرى وأصوات مستقلة تنتقد السلطات الروسية".

وحثّ بومبيو الحكومة الروسية على توفير ساحة ممارسة وفرص متكافئة لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين الذين يسعون للتنافس في العملية الانتخابية، مضيفا أن "أليكسي نافالني ليس هو المشكلة" وأضاف نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

من جانبه، أكد جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ضرورة الإفراج الفوري عن المعارض الروسي، وقال -في تغريدة عبر تويتر- إن هجمات الكرملين على نافالني ليست انتهاكا للحقوق الإنسانية فحسب، بل إهانة للشعب الروسي الذي يريد أن يكون صوته مسموعا.

أوروبا تطالب بالإفراج

من جهته، وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اعتقال نافالني بعد عودته إلى موسكو، بأنه "أمر مرفوض"، وطالب رئيس المجلس الأوروبي -في تغريدة عبر تويتر- روسيا بالإفراج الفوري عن نافالني.

من جهتها، دعت فرنسا السلطات الروسية إلى "الإفراج فورا" عن نافالني، وفي بيان لوزارة الخارجية الفرنسية قالت إنها أخذت بقلق بالغ علما بتوقيف أليكسي نافالني في روسيا، وإنها تتابع وضعه مع شركائها الأوروبيين بأقصى درجات اليقظة، وتدعو إلى الإفراح عنه فورا.

في سياق متصل، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالإفراج الفوري عن المعارض الروسي نافالني.

وقال ماس صباح اليوم إن نافالني اتخذ قرارا واعيا بالعودة إلى روسيا، لأنه يرى موطنه الشخصي والسياسي هناك، وإن اعتقاله "أمر غير مفهوم".

أما وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو فدعا إلى الإفراج الفوري عن نافالني قائلا "اعتقال نافالني فور وصوله إلى روسيا مسألة خطيرة للغاية وتثير قلقنا. نطالب بالإفراج الفوري عنه ونتوقع احترام حقوقه".

السلطات الروسية اعتقلت نافالني لدى وصوله إلى المطار (الفرنسية)

روسيا ترد

وردا على الانتقادات، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن على السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع بشأن المعارض أليكسي نافالني احترام القانون الدولي.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عنها القول، موجهة الحديث لمنتقدي توقيف نافالني، "احترموا القانون الدولي، ولا تتطاولوا على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، وركزوا على المشاكل في بلادكم!".

وعاد المعارض الروسي إلى بلاده بعد أن أمضى 5 أشهر في ألمانيا، حيث تلقى علاجا طبيا طارئا عقب تعرضه للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في روسيا.

وتم إلقاء القبض على نافالني، بينما كان يتجه إلى مكتب مراجعة جوازات السفر بمطار شيريميتو بموسكو، وسيظل في حبس احتياطي إلى حين صدور حكم قضائي، والمقرر في 29 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتتهم السلطات الروسية نافالني بانتهاك شروط حكم صدر ضده مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة جراء إدانة سابقة، وتسعى هيئة السجون نتيجة لذلك إلى تحويل هذه الانتهاكات إلى حكم بالسجن.