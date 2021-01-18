في إطار الجولة الثانية من المفاوضات.. اجتماع لطالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مسؤول حكومي أن رئيسيْ فريقيْ الحكومة وحركة طالبان عقدا اجتماعا في إطار الجولة الثانية من المفاوضات الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم فريق المفاوضات الحكومي نادر نادري، عبر حسابه في تويتر، إن الطرفين ناقشا أجندة المفاوضات، وجدول أعمال الاجتماعات القادمة التي من المقرر أن تبحث في وقف العنف، وتشكيل الحكومة المقبلة، ودستور دائم للبلاد.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد قد قال في وقت سابق إنه التقى وفد طالبان في مفاوضات الدوحة، وهو ما أكده المتحدث باسم طالبان الذي قال إن الاجتماع ناقش تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الحركة والولايات المتحدة.

كما ذكر أن رئيس المكتب السياسي لطالبان، الملا عبد الغني برادر، طالب خلال الاجتماع بإطلاق سراح بقية المعتقلين، وإزالة بعض أسماء قادة الحركة من القائمة السوداء.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن الاجتماع الثلاثي "ناقش أهمية تنفيذ اتفاقية الدوحة، حيث شددت الأطراف الثلاثة على أن القضايا يجب حلها من خلال الحوار، وأن على الجميع أداء مسؤولياتهم بهذا الصدد".

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له.

ناقش الاجتماع أهمية اتفاقية الدوحة وتنفيذها والوضع الراهن في البلاد. وقد شددت الأطراف الثلاثة على أن القضايا يجب حلها من خلال الحوار ، وعلى الجميع اداء مسؤولياتهم في هذا الصدد. — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) January 17, 2021

على صعيد آخر، أشاد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي بعمل قوات بلاده في أفغانستان، مؤكدا أنهم نقلوا المعركة إلى أرض العدو، حسب تعبيره.

وذكّر خلال كلمة ألقاها أمام عدد من الجنود في ولاية نيويورك بأن مفاوضات السلام استُؤنفت هذا الشهر في قطر بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وكانت طالبان والحكومة الأفغانيتان قد توصلا خلال الجولة الأولى من المفاوضات في نوفمبر/تشرين الثاني إلى اتفاق على القواعد الإجرائية لتلك المفاوضات، حيث استؤنفت المفاوضات بداية يناير/كانون الثاني الجاري، بعد تعليقها مؤقتاً.