اليمن.. الحوثي يطلق مقذوفا عسكريا على جازان وخروق لوقف إطلاق النار في الحديدة

أعلن مصدر أمني سعودي مساء أمس الأحد إصابة 3 سعوديين، أحدهم في حالة حرجة، نتيجة سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية مع اليمن.

وقال المقدم محمد بن حسن آل صمغان نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، في بيان له إن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته جماعة الحوثي من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.

وأضاف أن الدفاع المدني انتقل إلى الموقع على الفور، وباشر التحقيق في الحادث، الذي نتج عنه إصابة 3 مدنيين -رجل وطفلان- بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، حالة أحدهم حرجة، وحالتان مستقرتان.

قصف مدفعي للجيش السعودي باتجاه مواقع الحوثيين من الحدود السعودية مع اليمن (رويترز)

قلق دولي

وفي شأن آخر، قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة غربي اليمن إنها تتابع التقارير المقلقة عن الاشتباكات وخروقِ وقف إطلاق النار في مناطق "حَيْس" و"الدُريهِمي" جنوبي محافظة الحديدة، ودعت البعثة لضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار وحماية السكان المحليين.

وكانت ألْوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية قالت إنها تصدّت لهجوم شنه الحوثيون في مديرية "الدُرَيهِمي"، وأكدت أنها كبدت جماعة الحوثي خسائر في الأرواح.

وقد بث المركز الإعلامي التابع للألوية صورا للاشتباكات التي حصلت، وقال إن ذلك تصعيد خطير قد يؤدي إلى إفشال الهدنة التي تشرف عليها الأمم المتحدة بموجب اتفاق ستوكهولم.

بدورها، قالت منظمة أطباء بلا حدود في اليمن إن حدة القتال تصاعدت على امتداد خطوط المواجهة في جنوب مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأضافت المنظمة في تغريدة أن فريق المنظمة يضع خطة في مستشفى المُخا للحوادث بهدف الاستجابة لأعداد الجرحى، وعبرت عن قلقها الشديد على المدنيين الذين يعيشون بالقرب من مناطق القتال.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية يوم أمس مقتل 40 مسلحا حوثيا وإصابة 55، مقابل مقتل عنصرين من القوات الحكومية وإصابة 10، في مواجهات بين الطرفين جنوبي محافظة الحديدة الساحلية (غرب) خلال الـ24 ساعة الماضية.

إسقاط طائرة بصعدة

وفي جبهة أخرى، أعلن الجيش اليمني يوم أمس إسقاط طائرة مسيرة مفخخة لجماعة الحوثي بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

جاء ذلك على لسان قائد لواء حرب 1 التابع للجيش العميد محمد الغنيمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال الغنيمي إن وحدة الاستطلاع بقوات الجيش رصدت عملية اختراق لطائرة حوثية مسيرة حاملة لمتفجرات حاولت اختراق أجواء المنطقة الإدارية للجيش في مديرية الصفراء بالمحافظة. وأضاف أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط الطائرة وتدميرها.

يذكر أن اليمن يشهد منذ أكثر من 6 سنوات حربا بين القوات الحكومية، مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، والمسيطرة على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.