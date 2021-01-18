الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ صباح اليوم الاثنين غارات جوية على ما سماها "ورش حفر أنفاق" تابعة لحركة حماس على حدود قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن القصف جاء "ردا على هجوم صاروخي من قطاع غزة".

وأشار أدرعي إلى أنه تم رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو منطقة الشاطئ بالقرب من مدينة أشدود، دون أن تكون هناك حاجة لتفعيل إنذارات.

ونقلت وكالة الأناضول أن طائرات إسرائيلية بدون طيار وأخرى حربية قصف منطقتين تقعان شرقي مدينتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع.

ونقلت أن الموقع الأول الذي تعرض للقصف يقع في منطقة كرم أبو معمر الحدودية شرقي رفح، أما الثاني فيقع في منطقة بوهدّاف ببلدة القرارة الحدودية شرقي مدينة خانيونس.

وأوضحت الوكالة التركية أن القصف تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالموقعين ومحيطهما، دون الإبلاغ عن خسائر بشرية.