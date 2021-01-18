فلسطين تدعو بايدن للجم الاستيطان الإسرائيلي وبريطانيا "قلقة" مما تقوم به تل أبيب

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، عن أمله في أن يتدخل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وإدارته والمجتمع الدولي للجم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحماية "حل الدولتين".

وفي كلمة لاشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بمدينة رام الله، قال تعقيبا على قرار إسرائيل، أمس الأحد، بناء 780 وحدة استيطانية "نأمل من الإدارة المقبلة والرئيس الأميركي المنتخب بذل كل جهد ممكن من أجل لجم هذه الهجمة الاستيطانية".

وقال اشتية إن إسرائيل "ليست فقط تسابق الزمن مع الإدارة الأميركية المنقشعة، لكنها أيضا تستقبل الرئيس الأميركي الجديد بهذه الحزمة من المشاريع الاستيطانية".

كما طالب اشتية "بوقف إرهاب المستوطنين ولجم الهجمة الاستيطانية الاستعمارية التي تقوم بها إسرائيل من أجل تقويض حل الدولتين".

إدانة بريطانية

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني العالم إلى "أن يقف بكل جدية أمام مسؤولياته، ويحمي مشروع (حل الدولتين)".

وقرار بناء الوحدات الاستيطانية هو الثاني أثناء هذا الشهر، ففي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن نتنياهو الموافقة على بناء 800 وحدة استيطانية بالضفة.

وحسب حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، فإن الاستيطان تضاعف 4 مرات في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض مع تسلم بايدن مهامه الأربعاء المقبل.

من جهتها، قالت بريطانيا إنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء موافقة إسرائيل على بناء منازل جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وحذّرت من أن الخطوة قد تهدد مفاوضات السلام في المستقبل، كما دعت إلى وقف البناء.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية -في بيان- إن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتجازف بتقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين"، ودعا إلى وقف بناء المستوطنات في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فورا.