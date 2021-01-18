البث الحي
سياسة|فلسطين

فلسطين تدعو بايدن للجم الاستيطان الإسرائيلي وبريطانيا "قلقة" مما تقوم به تل أبيب

مستوطنة إسرائيلية في رام الله (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية في رام الله (رويترز)
18/1/2021

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، عن أمله في أن يتدخل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وإدارته والمجتمع الدولي للجم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحماية "حل الدولتين".

وفي كلمة لاشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بمدينة رام الله، قال تعقيبا على قرار إسرائيل، أمس الأحد، بناء 780 وحدة استيطانية "نأمل من الإدارة المقبلة والرئيس الأميركي المنتخب بذل كل جهد ممكن من أجل لجم هذه الهجمة الاستيطانية".

وقال اشتية إن إسرائيل "ليست فقط تسابق الزمن مع الإدارة الأميركية المنقشعة، لكنها أيضا تستقبل الرئيس الأميركي الجديد بهذه الحزمة من المشاريع الاستيطانية".

كما طالب اشتية "بوقف إرهاب المستوطنين ولجم الهجمة الاستيطانية الاستعمارية التي تقوم بها إسرائيل من أجل تقويض حل الدولتين".

إدانة بريطانية

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني العالم إلى "أن يقف بكل جدية أمام مسؤولياته، ويحمي مشروع (حل الدولتين)".

وقرار بناء الوحدات الاستيطانية هو الثاني أثناء هذا الشهر، ففي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن نتنياهو الموافقة على بناء 800 وحدة استيطانية بالضفة.

وحسب حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، فإن الاستيطان تضاعف 4 مرات في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض مع تسلم بايدن مهامه الأربعاء المقبل.

من جهتها، قالت بريطانيا إنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء موافقة إسرائيل على بناء منازل جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وحذّرت من أن الخطوة قد تهدد مفاوضات السلام في المستقبل، كما دعت إلى وقف البناء.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية -في بيان- إن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتجازف بتقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين"، ودعا إلى وقف بناء المستوطنات في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فورا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

إدانة أردنية للتوسع الاستيطاني.. طلب فلسطيني لتحقيق عاجل في جرائم المستوطنين والاحتلال

طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق رسمي بشأن جرائم المستوطنين والاحتلال بحق الفلسطينيين، في حين أدان الأردن تصديق إسرائيل على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة.

توسع استيطاني غير مسبوق.. تقرير رايتس ووتش 2020: إسرائيل تمارس قمعا وتمييزا ممنهجا ضد الفلسطينيين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية مارست قمعا وتمييزا بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين خلال العام الماضي، وإنها تجاوزت المبررات الأمنية التي قدمتها لتلك الممارسات.

قبيل انتهاء ولاية ترامب.. نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لإنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لإنشاء حوالي 800 وحدة استيطانية بالضفة الغربية، وذلك قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

المزيد من سياسة

خطأ بالقسم ولينكولن وقاتله على المنصة.. هفوات خلال مراسم تنصيب الرؤساء الأميركيين عبر التاريخ

حفل تنصيب دونالد ترامب (رويترز)

بعد استنزافها دبلوماسيًا.. هل تلجأ مصر إلى عمل عسكري ضد سد النهضة؟

إثيوبيا تستعد للملء الثاني لخزان سد النهضة (مواقع إنترنت رسمية)

ساعات ترامب الأخيرة.. إيران تجري مناورات برية واسعة استعدادا لأي "مغامرة أميركية"

المناورات تشهد مشاركة العديد من الألوية وتجري بحضور ضابط بارزين (الأناضول)

نيويورك تايمز: مصر نفت أن يكون نقص الأكسجين تسبب بمقتل مصابين بكورونا.. لكنه وقع بالفعل

ممرضة أصيبت بحالة هلع خلال حادث انقطاع الأكسجين بمستشفى الحسينية (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

للحصول على الجنسية الأميركية.. بايدن يضع للمهاجرين مسارا واضحا لسنوات محددة

متظاهرون في ولاية بنسلفانيا يحتجون على إجراءات ترامب تجاه المهاجرين (رويترز)

ظاهرة مقلقة.. الأرض دارت بسرعة أكبر حول نفسها خلال عام 2020

وقت دوران الأرض يعتبر أكثر تقلبا ولكنه أكثر دقة لتحديد الموقع الجغرافي (شترستوك)

خليفة عباسي يحكم يوما واحدا ووزير يُدفن مرات وآخر تأكله الكلاب.. تعرف على رجال الدولة المنكوبين بـ"شؤم" الأدب

لماذا لا يجب إضافة الحليب لوجبة الشوفان؟

إضافة الفواكه المجففة إلى الشوفان من أبرز الأخطاء الشائعة التي ترفع مستوى السكر في الوجبة الصحية (بيكسابي)