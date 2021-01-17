مظاهرة في الخرطوم تندد بالتطبيع مع إسرائيل وتدعو لإسقاط الحكومة

تظاهر العشرات الأحد في الخرطوم رفضا لتطبيع بلادهم العلاقات مع إسرائيل، وطالبوا بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتجمع المحتجون أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء مرددين هتافات تندد بتوقيع السودان -في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- على اتفاقية "أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، برعاية إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، حرق العلم الإسرائيلي تعبيرا عن رفض المحتجين للتطبيع.

وخلال المظاهرة التي دعت إليها القوى الشعبية لمقاومة التطبيع، ردد المحتجون هتافات بينها "الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"حكومة التطبيع تسقط بس"، و"استقالة.. استقالة.. يا حكومة العمالة".

قبل قليل | الخرطوم

حرق العلم الإسرائيلي أمام مجلس الوزراء إحتجاجا على التطبيع وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني pic.twitter.com/MVT5Y8ylP3 — Wli (@wmuhaker) January 17, 2021

كما رفعوا لافتات كتب على بعضها "اتفاقية أبراهام.. بنود سرية تبيع الوطن للصهيونية"، و"تسقط اتفاقية أبراهام"، و"التطبيع جريمة.. خيانة للأقصى الشريف".

يذكر أن قوى سياسية ووطنية عدة أعلنت رفضها للتطبيع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

وبالتزامن، خرجت مظاهرة وسط الخرطوم تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة برحيل الحكومة السودانية ومكونات السلطة الانتقالية.