بطريرك الموارنة في لبنان يدعو إلى المصالحة بين عون والحريري

حث أكبر رجل دين مسيحي في لبنان الرئيس ميشال عون على عقد اجتماع مصالحة مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لتشكيل حكومة وإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد.

وما زالت الكتل السياسية المتصارعة عاجزة عن الاتفاق على حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، مما جعل لبنان يغرق أكثر في الأزمة الاقتصادية.

وبلغت التوترات بين عون والحريري -اللذين تبادلا اللوم علنا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد عدم الاتفاق على تشكيلة الحكومة- ذروتها الأسبوع الماضي عندما أظهر مقطع فيديو مسرب عون على ما يبدو وهو يصف الحريري بالكاذب.

وقال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في قداس اليوم الأحد إن "حالة البلاد والشعب المأساوية لا تبرر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة".

وأضاف أنه "في هذه الحالة نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية أخذ المبادرة بدعوة دولة رئيس (الوزراء) المكلف" إلى اجتماع.

أزمة مستمرة

وجرى تكليف الحريري السياسي السني المخضرم برئاسة الحكومة للمرة الرابعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية، لكن الخلافات السياسية أخرت العملية منذ ذلك الحين.

وأظهر الفيديو المسرب -الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي- عون يتحدث إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن الحريري.

وسمع عون في الفيديو وهو يقول "ما في تأليف (حكومي)، يقول عطاني ورقة.. بيكذّب".

وقالت مصادر في مكتب الرئيس إن الحوار اقتطع من سياقه ولم يكن كاملا.

وبعد تداول الفيديو غرد الحريري على تويتر بآيات من الكتاب المقدس تشير إلى أن الحكمة لا تسكن في أجسام سهلة الانقياد للخطيئة.

ويأتي تدهور العلاقة بين عون والحريري في الوقت الذي تستمر فيه البلاد في أزمتها المالية الحادة التي دفعت الليرة إلى الانخفاض بنحو 80%.