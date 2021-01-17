كورونا.. الوفيات تتجاوز مليونين عالميا ووعود برفع كفاءة تصنيع اللقاحات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 94.5 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، وأوضحت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 52 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و22 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

الأمم المتحدة دعت إلى توفير اللقاحات لجميع دول العالم (رويترز)

تباطؤ اللقاح

وأكدت شركتا "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) أن التباطؤ في تسليم جرعات اللقاح إلى أوروبا ليس إلا أمرا مؤقتا، وحاول مختبرا الشركتين أمس السبت طمأنة الأوروبيين، مؤكدين أنهما وضعا "خطة" تتيح الحد من التأخير أسبوعا في عملية التسليم، في الوقت الذي تخشى فيه أوروبا من تراجع تسليم الجرعات "إلى 3 أو 4 أسابيع".

وقالت الشركتان في بيان مشترك "إنهما وضعتا خطة تسمح برفع قدرات التصنيع في أوروبا وتوفير المزيد من اللقاحات خلال الفصل الثاني".

وأكدتا أن سبب التأخير هو حصول "تعديلات على آليات الإنتاج" في مصنع بورس البلجيكي ستسمح برفع قدرات التسليم اعتبارا من 15 فبراير/شباط المقبل.

وأعلنت الشركتان أول أمس الجمعة أنهما غير قادرتين على توفير كمية الجرعات التي كانتا قد التزمتا بتسليمها، مما أثار غضب الدول الأوروبية التي تتعرض أصلا للانتقادات بسبب تباطؤ عملية التلقيح.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أول أمس عن أسفه لأن "اللقاحات تصل إلى الدول المرتفعة الدخل بسرعة، في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أيا منها".

وكشفت كمبوديا عن "مساعدة" صينية ستوفر لها مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" (Sinovac).

بدوره، تعهد وزير الخارجية الصيني وانغ لي بتوفير 500 ألف جرعة من اللقاح للفلبين.

تدابير احترازية

وشهدت عواصم بعض الدول مظاهرات رافضة للتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

فقد تظاهر نحو 10 آلاف شخص -بينهم كثير من اليمينيين- في العاصمة النمساوية فيينا، وأعلنت شرطة فيينا اعتقال 5 أشخاص بحلول المساء، مبينة أنه تم الإبلاغ عن العديد من المشاركين لعدم التزامهم بقواعد التباعد البدني وعدم ارتدائهم الكمامات.

وبدأ سريان حظر تجول ليلي يستمر لمدة أسبوعين في عموم فرنسا، في إطار الجهود الحكومية الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مع تزايد الإصابات بالسلالة الجديدة.

وفي إيطاليا، قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا إن بلاده تشدد حاليا إجراءات مكافحة فيروس كورونا مرة أخرى بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، حيث تم تحديد 3 مناطق على أنها مناطق حمراء وهي الأشد خطورة، وسيسري ذلك اعتبارا من اليوم الأحد.

الولايات المتحدة لا تزال تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات (رويترز)

انتشار الوباء

شهدت المكسيك أسوأ أسبوع في ظل جائحة فيروس كورونا حتى الآن بتسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة، وأكثر من 7 آلاف وفاة، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة أمس.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 20 ألفا و523 إصابة جديدة و1219 وفاة أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و630 ألفا و258 حالة، في حين تجاوزت الوفيات حاجز 140 ألفا.

وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 61 ألفا و567 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1050 وفاة خلال 24 ساعة، وذلك في خامس يوم على التوالي تتجاوز فيه الوفيات حاجز الألف.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع بأميركا الجنوبية 8 ملايين و455 ألفا و59 حالة، فيما سجلت 209 آلاف و296 وفاة وفقا لأرقام الوزارة.

من جهتها، أعلنت المملكة المتحدة عن تسجيل 41 ألفا و346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء، ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و357 ألفا و361 إصابة.

وفي فرنسا، تخطت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد حاجز 70 ألف حالة منذ بداية تفشي الوباء، وفقا لما أعلنته هيئة الصحة العامة.

أما في أستراليا فقد ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في أستراليا إلى 28 ألفا و689 شخصا حتى صباح اليوم، كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 909 حالات، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

توفير اللقاح للفلسطينيين

وفي فلسطين، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اليوم الأحد إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقالت المنظمة إن إسرائيل لم تلتزم بتطعيم الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة الواقعة تحت حكمها العسكري، وشددت على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا.

وفي تونس، شهدت أحياء بالعاصمة وبعض المحافظات ليلة أمس السبت احتجاجات، وسط صدامات مع رجال الأمن، وذلك على خلفية رفض تدابير مكافحة كورونا.

وحاولت قوات الأمن تفريق المحتجين بالغاز المدمع وفرض دوريات قرب المراكز الأمنية، في حين لجأ محتجون إلى إغلاق عدة شوارع بحاويات القمامة وإلقاء الحجارة.