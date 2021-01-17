بعد نشر الصحيفة مقالات اعتبرت مسيئة لدول خليجية.. الإمارات تنفي صلتها بـ"العرب" اللندنية

أكدت مديرة الاتصالات الإستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة -أمس السبت- أن بلادها "تستمر بالتعامل الإيجابي سياسيا وإعلاميا بما يصب في مصلحة المنطقة"، نافية أي علاقة بين الإمارات وجريدة العرب اللندنية.

وكانت الصحيفة نشرت مقالا عن مشروع "ذا لاين" السعودي اعتبره مغردون ومراقبون مسيئا للمملكة، كما نشرت من قبل مقالا رأى فيه كثيرون أنه مسيء لدولة الكويت ورموزها.

وفي حسابها الرسمي على تويتر، قالت العتيبة "تستمر دولة الإمارات بالتعامل الإيجابي إعلاميا وسياسيا، لعلمنا أنه في مصلحة المنطقة. ويستمر البعض في محاولاته أن يربط الإمارات بما لا صلة لها به".

وتابعت بالقول "عبارات مستهلكة ومن وحي الأزمات، مثل المدعومة من الإمارات وتابعة للإمارات وغيرها، أصبحت سلاح العاجز والذي لا يريد أن يرى الأمور على حقيقتها. ومثال على ذلك تحميل الإمارات لما ورد من جريدة العرب اللندنية التي ليست تابعة قطعا للإمارات".

٢. عبارات مستهلكة ومن وحي الأزمات مثل المدعومة من الإمارات وتابعة للإمارات وغيرها، أصبحت سلاح العاجز والذي لا يريد أن يرى الأمور على حقيقتها.

ومثال على ذالك تحميل الإمارات لما ورد من جريدة العرب اللندنية التي ليست تابعة قطعا للإمارات. — هند مانع العتيبة Hend Al Otaiba (@hend_mana) January 16, 2021

وكانت جريدة العرب اللندنية نشرت مقالا حول مشروع "ذا لاين" في المملكة العربية السعودية، بعنوان "إنشاء المدن الذكية العربية لا يعني أن المجتمعات ذكية"، وهو ما اعتبره كثيرون "مسيئا" للرياض.

وسبق أن نشرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا في 7 يناير/كانون الثاني بشأن ما اعتبرته "إساءة" من الصحيفة للكويت ورموزها، مشيرة إلى أنها تواصلت مع وزارة الخارجية الإماراتية وأبدت استياءها مما نشر في هذا الشأن.

وبحسب بيان رسمي كويتي نشر يوم الجمعة، فقد "أعرب المسؤولون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن رفضهم القاطع لأي إساءة لتلك العلاقات، أو لرموز دولة الكويت الذين يحظون بأعلى درجات التقدير والاحترام، واعتزازهم بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ولن يكون مقبولاً أو مسموحاً أن يساء لمقامهم السامي".