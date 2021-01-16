طهران تتهم واشنطن بمضايقة مندوبيها لدى الأمم المتحدة وتهدد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية

هددت إيران الولايات المتحدة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا لم توقف إجراءاتها "غير القانونية" ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية الكائنة في الولايات المتحدة، وذلك في ظل التوتر القائم بين البلدين.

وقالت الخارجية الإيرانية إنها سلمت الولايات المتحدة، عبر السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأميركية في إيران، رسالة تحذر فيها من أنها ستقدم شكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية، إذا لم توقف "إجراءاتها غير القانونية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن واشنطن تقوم بمضايقة أفراد الفرق الدبلوماسية الإيرانية وعوائلهم، مما يؤدي إلى إحداث خلل في عملهم.

وأكد المتحدث أن واشنطن لا تفي بالتزاماتها بوصفها دولة محتضنة للمنظمات الدولية، وأنها شكلت دائما مصدر إزعاج للدبلوماسيين التابعين لدول تخالف سياساتها، حسب تعبيره.

يأتي ذلك بالتزامن مع تدريبات تجريها القوات الإيرانية لاختبار صواريخ باليستية، قال أثناءها رئيس هيئة الأركان محمد باقري إن القوات المسلحة في حالة استنفار كامل، وجهوزية عالية، حتى الأربعاء المقبل، أي موعد تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن.

كما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم السبت، زيادة العقوبات على قطاع المعادن الإيراني، لتشمل منظمات الصناعات البحرية والجوية والطيران الإيرانية.