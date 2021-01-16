بعد حزمة التحفيز الاقتصادي.. بايدن يكشف تفاصيل خطته للتطعيم ضد كورونا

كشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الجمعة برنامجه في مجال مقاومة جائحة كورونا، موضحًا بالتفصيل إجراءاته لتسريع تطعيم الأميركيين ضد الفيروس.

وقبل 5 أيام من أداء اليمين في واشنطن العاصمة التي تبدو كأنها معسكر محصن بسبب الكتل الخرسانية والأسلاك الشائكة والدوريات العسكرية، تحدث بايدن من ويلمنغتون بولاية ديلاوير، قائلا إنه يعتزم فتح "آلاف" مراكز التطعيم لتسريع حملة التلقيح ضدّ كوفيد-19 في الولايات المتّحدة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي "سنستخدم كل موارد الحكومة الفدرالية لإنشاء آلاف مراكز التطعيم" المحلية، في الصالات الرياضية أو الملاعب.

وتشمل خطة الرئيس المنتخب أيضا حشد 100 ألف فرد من مقدمي الرعاية الصحية من أجل إجراء اللقاحات، وأضاف "أعدكم، سنتعامل مع هذا الوضع كما لم يحدث من قبل".

ورغبة منه في الظهور بصفته الرجل المسؤول بعد ثاني لائحة اتهام تمثل سابقة تاريخية وجهت لدونالد ترامب، كشف بايدن الخميس عن خطة تحفيز اقتصادي عملاقة.

ويريد بايدن إظهار قدرته على التغلب على منشأ هذا الوباء الذي خلف في المتوسط منذ بداية يناير/كانون الثاني أكثر من 3 آلاف وفاة يوميًا في الولايات المتحدة، مع تسجيل أكثر من 238 ألف إصابة كل يوم.

وعن هذه الحصيلة المروعة قال مسؤولو الصحة إنهم توقعوها إثر عطلة نهاية العام ولم يخفف منها بدء حملة التطعيم على نحو بطيء، إذ تلقى نحو 9,7 ملايين أميركي الجرعة الأولى من اللقاح حتى الجمعة، و1,3 مليون تلقوا الجرعة الثانية، وهو عدد أدنى بكثير مما وعدت به إدارة ترامب التي قالت إنها ستعطي اللقاح لـ20 مليون شخص قبل نهاية عام 2020.

يذكر أنه مع تسجيل أكثر من 388 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19، تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم، ولا يزال لديها نحو 129 ألف مريض بالفيروس في المستشفيات، وفق موقع "مشروع تعقب كوفيد".