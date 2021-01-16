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بسبب كورونا.. انخفاض الهجرة الدولية 30% خلال العام الماضي

فيروس كورونا أدى إلى إبطاء نمو أعداد المهاجرين الدوليين بنحو مليوني مهاجر (غيتي)
فيروس كورونا أدى إلى إبطاء نمو أعداد المهاجرين الدوليين بنحو مليوني مهاجر (غيتي)
16/1/2021

كشف تقرير الهجرة الدولية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أمس الجمعة عن أن معدلات نمو الهجرة بين دول العالم تباطأت حتى منتصف 2020 بنسبة 30% عما كان متوقعا خلال عام؛ وذلك ؜نتيجة تفشي وباء كورونا.

وذكر التقرير أن فيروس كورونا تسبب في تعطيل جميع أشكال التنقل البشري، من خلال إغلاق الحدود الوطنية، ووقف السفر في جميع أنحاء العالم.

وحسب التقرير، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن الوباء ربما أدى إلى إبطاء نمو أعداد المهاجرين الدوليين بنحو مليوني مهاجر بحلول منتصف 2020، أي أقل بنسبة 30% من النمو المتوقع منذ منتصف 2019.

وأوضح أن النمو في أعداد المهاجرين الدوليين كان قويا على مدى العقدين الماضيين، حيث وصل إلى 281 مليون شخص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية في 2020، بعد أن كان 173 مليونًا عام 2000، و221 مليونًا في 2010.

وأشار التقرير إلى أن المهاجرين الدوليين يمثلون حاليا نحو 3.6% من سكان العالم، وبيّن كذلك أن الولايات المتحدة ظلت الوجهة الأكبر، حيث استضافت 51 مليون مهاجر دولي في 2020، أي ما يعادل 18% من الإجمالي العالمي.

وكشف التقرير عن أن ألمانيا استضافت ثاني أكبر عدد من المهاجرين في جميع أنحاء العالم بنحو 16 مليونًا، تليها السعودية (13 مليونًا)، والاتحاد الروسي (12 مليونًا)، والمملكة المتحدة (9 ملايين).

ووفق التقرير، فإن الهند تصدرت قائمة البلدان الأكثر شتاتا لمواطنيها عام 2020، حيث يعيش 18 مليون هندي خارج بلدهم.

المصدر : وكالات

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