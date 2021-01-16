اتهموا الشرطة الإسرائيلية بمشاركة العصابات.. فلسطينيو الداخل يحتجون على تفشي العنف والجريمة

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 4 من فلسطينيي الداخل إثر مظاهرة في مدينة أم الفحم،‎ خرجت احتجاجا على تصاعد العنف وتفشي الجريمة وتهاون الحكومة الإسرائيلية في ملاحقة العصابات الإجرامية.

وشارك المئات في المظاهرة التي تعد الثالثة خلال أسبوع، حيث شهدت مظاهرة الأحد الماضي توقيف 3 أشخاص.

وقال شهود عيان إن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية، وهتفوا ضد تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن وقف الجريمة، قبل أن تعتدي على بعضهم بالضرب.

واتهم المتظاهرون الشرطة الإسرائيلية بالشراكة مع تلك العصابات والتغطية عليها، حيث بلغ عدد ضحايا هذه العصابات في البلدات العربية داخل الخط الأخضر 113 قتيلا خلال العام المنصرم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المظاهرة خرجت إثر إطلاق النار على الرئيس الأسبق لبلدية أم الفحم سليمان إغبارية، واستمرار تفشي الجريمة في الوسط العربي.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن أفراد وحدة مكافحة الشغب وأفرادا من شرطة الحدود قاموا بتفريق المظاهرة وإلقاء القبض على 4 مشتبهين في الإخلال بالنظام.